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Новини Відносини РФ та США Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
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Зустріч Віткоффа та спецпосланця Путіна Дмитрієва відбудеться у Білому домі 2 квітня, - CBS News

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв вже сьогодні, у середу, 2 квітня, зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом у Вашингтоні.

Про це повідомляє журналістка CBS News Сара Кук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цю інформацію підтвердили два джерела CBS News.

"Міністерство фінансів США тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", - уточнила журналістка. 

Кирило Дмитрієв зустрінеться 2 квітня з Віткоффом у США

Раніше повідомлялося, що Дмитрієв найближчим часом планує зустрітися у Вашингтоні зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

CNN писав, що візит Дмитрієва стане першим візитом російського чиновника до Вашингтона для перемовин з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підсанкційний спецпредставник Путіна Дмитрієв їде у Вашингтон на зустріч із Віткоффом

Автор: 

росія (65052) США (22685) Віткофф Стів (69)


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Топ коментарі
+8
Буде розповідати, що треба усунути цю єдину перешкоду міру во всьом мірє - набридлу Україну. І санкції заодно зняти.
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02.04.2025 17:11
+7
ще прийміть його на найвищому державному рівні із фуршетом і військоим парадом, на що ти перетворилася, Америко?!!!!
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02.04.2025 17:16
+6
Побачимо - чи є у Віткофа "яйця"... І з якого вони матеріалу... Він чекав Путіна 8 годин... Скільки змусять чекать Дмитрієва?
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02.04.2025 17:13
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Буде розповідати, що треба усунути цю єдину перешкоду міру во всьом мірє - набридлу Україну. І санкції заодно зняти.
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02.04.2025 17:11 Відповісти
Кокошник завезли...и матрёшек и самовар и гармонь.. и девок потаскух россейско дебэльной наружности....тут как в пьесе*** один дурак ( Трампон) другой помешан
(Пуйло)-- а эти двое--- обоим им под стать ....
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02.04.2025 17:17 Відповісти
ТОБТО!!! Їм посрати на все навкруги- бізнес й нічаво болєє? Віткофф віджав від державного корита МАСКА ?
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02.04.2025 17:12 Відповісти
ВІСКОНСІН - протягнув до дупи кандидата Маска на Верховного Суддю
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02.04.2025 17:13 Відповісти
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02.04.2025 17:44 Відповісти
Трамп виводить рашку у світ
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02.04.2025 17:13 Відповісти
Побачимо - чи є у Віткофа "яйця"... І з якого вони матеріалу... Він чекав Путіна 8 годин... Скільки змусять чекать Дмитрієва?
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02.04.2025 17:13 Відповісти
Его на руках занесут
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02.04.2025 17:16 Відповісти
Не смішіть, які яйця...ви чули, що воно несло? Що вірить *****, що ***** не обмане, що були референдуми і населення Херсонської і Запорізькох областей обрало бути з рф і тп маячню.
Дотого ж воно навіть не підготувалося до зустрічей - не те, що не намагалося розібратися у питанні, а навіть не знає назв областей.
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02.04.2025 17:35 Відповісти
Дмітрійоф вже там з нового року...
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02.04.2025 17:42 Відповісти
З путінським перемовником представники Білого дому жартувати про одяг засцять. Ось що бонба ядрьона робить.
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02.04.2025 17:13 Відповісти
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02.04.2025 17:13 Відповісти
Касаб під санкціями, а ідіоти на чолі з визнаним судом шахраєм будуть приймати його у Білому **********.
США фсеееее.
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02.04.2025 17:15 Відповісти
7 часов назад - Адміністрація Дональда Трампа погодилася тимчасово зняти санкції з російського високопосадовця Кирила Дмитрієва
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02.04.2025 17:51 Відповісти
Тоб то, сша скотились вже нижче плінтуса.
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02.04.2025 18:41 Відповісти
Після цього Білий дім прийдеться спалити.
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02.04.2025 17:16 Відповісти
Нащо так кардинально ?! Освятити. Викликати духовника Трумпа. Провести сеанс екзорцизму.
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02.04.2025 17:17 Відповісти
Фіга-собі ! Якісь темні лошаки зустрічаються у самому Білому домі ?!
Проте, чого це я дивуюсь.
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02.04.2025 17:16 Відповісти
ще прийміть його на найвищому державному рівні із фуршетом і військоим парадом, на що ти перетворилася, Америко?!!!!
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02.04.2025 17:16 Відповісти
У трампа проблема! Європа відмовляється від закупівель озброєння в штатах! А оружейнам баронам штатів це дуже не подобається.
Мабуть Віткофф буде пропунувати, щоб рашка замістила закупліві.
Мародери на чолі трампа оголили своі обличчя!
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02.04.2025 17:17 Відповісти
Партнери...
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02.04.2025 17:27 Відповісти
Це мабуть кохання,без тями .
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02.04.2025 17:27 Відповісти
Ось цього рашиста і прорашиського трампіста мала б зустріти українська громада.
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02.04.2025 17:43 Відповісти
І обісцяти його
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02.04.2025 19:24 Відповісти
Зустріч Віткоффа та спецпосланця Путіна Дмитрієва

Неправильно.
Треба так:
Зустріч Віткоффа та спецпосланця Путіна Дмитрієффа
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02.04.2025 17:53 Відповісти
Талібів і айятол у "сигнал" підключатимуть?
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02.04.2025 17:59 Відповісти
З віткоффом може зустрітися і десь в нейтральній крайні , так що є підозра що з трампом їде зустрічатись , і цікаво що везе .
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02.04.2025 18:07 Відповісти
********* рудольф гесс прямує до драпа. драп намазує дупу вазеліном в очікуванні чергового "харошего парня".
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02.04.2025 18:54 Відповісти
 
 