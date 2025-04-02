Зустріч Віткоффа та спецпосланця Путіна Дмитрієва відбудеться у Білому домі 2 квітня, - CBS News

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв вже сьогодні, у середу, 2 квітня, зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом у Вашингтоні.

Про це повідомляє журналістка CBS News Сара Кук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цю інформацію підтвердили два джерела CBS News.

"Міністерство фінансів США тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", - уточнила журналістка.

Раніше повідомлялося, що Дмитрієв найближчим часом планує зустрітися у Вашингтоні зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

CNN писав, що візит Дмитрієва стане першим візитом російського чиновника до Вашингтона для перемовин з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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