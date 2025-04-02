Окупанти атакували балістикою об’єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі: четверо загиблих і 14 постраждалих, зокрема діти 8 і 6 років (оновлено)

Сьогодні, 2 квітня, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг із застосуванням балістичних ракет.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо", - написав він.

Також він зазначив, що "можливі повторні виходи. Бережіть себе".

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Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що росіяни вдарили по підприємству.

"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що небезпека ще триває і закликав до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечному місці.

Пізніше стало відомо, що через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Крім того, є поранений.

Сталася пожежа. Нині з’ясовуються деталі.

За даними Вілкула, ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. На зараз троє людей загинуло, троє поранено", - зазначив він.

Крім того, постраждали багатоквартирні будинки.

Згодом він повідомив про ще одного загиблого: "На жаль, станом на зараз вже 4 загиблих".

Штаб допомоги людям розгорнуто перед магазином, біля пам'ятника військової техніки часів Другої світової війни. Він додав, що будівельні матеріали будуть за пів години.

Повідомляється, що серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.

Пізніше Лисак повідомив, що через ракетний удар по Кривому Рогу постраждали дев'ятеро людей. Всі у стані середньої тяжкості.

За оновленими даними, станом на 18:42 кількість травмованих у Кривому Розі зросла до 12 осіб.

"Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що серед постраждалих - 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За уточненою інформацією, 8-річний хлопчик - "важкий". Він у травматологічному відділенні. Лікарі поряд і роблять все необхідне.

Крім того, стало відомо про ще одну дитину, постраждалу у Кривому Розі. Це 6-річна дівчинка. Допомогу їй надали на місці.

Загалом на зараз через атаку – 13 потерпілих.

Станом на 19:13 відомо вже про 14 постраждалих.

Пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили. Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках.