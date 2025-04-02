УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
11 538 62

Окупанти атакували балістикою об’єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі: четверо загиблих і 14 постраждалих, зокрема діти 8 і 6 років (оновлено)

Окупанти атакували балістикою Кривий Ріг

Сьогодні, 2 квітня, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг із застосуванням балістичних ракет.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо", - написав він.

Також він зазначив, що "можливі повторні виходи. Бережіть себе".

Також дивіться: Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: пошкоджено адмінбудівлю, склад та підприємство. ФОТО

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що росіяни вдарили по підприємству.

"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що небезпека ще триває і закликав до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечному місці.

Пізніше стало відомо, що через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Крім того, є поранений.

Сталася пожежа. Нині з’ясовуються деталі.

За даними Вілкула, ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. На зараз троє людей загинуло, троє поранено", - зазначив він.

Крім того, постраждали багатоквартирні будинки.

Згодом він повідомив про ще одного загиблого: "На жаль, станом на зараз вже 4 загиблих".

Штаб допомоги людям розгорнуто перед магазином, біля пам'ятника військової техніки часів Другої світової війни. Він додав, що будівельні матеріали будуть за пів години.

Повідомляється, що серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.

Пізніше Лисак повідомив, що через ракетний удар по Кривому Рогу постраждали дев'ятеро людей. Всі у стані середньої тяжкості.

За оновленими даними, станом на 18:42 кількість травмованих у Кривому Розі зросла до 12 осіб.

"Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що серед постраждалих - 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За уточненою інформацією, 8-річний хлопчик - "важкий". Він у травматологічному відділенні. Лікарі поряд і роблять все необхідне.

Крім того, стало відомо про ще одну дитину, постраждалу у Кривому Розі. Це 6-річна дівчинка. Допомогу їй надали на місці.

Загалом на зараз через атаку – 13 потерпілих.

Станом на 19:13 відомо вже про 14 постраждалих.

Пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили. Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках.

Автор: 

Кривий Ріг (1356) обстріл (28365) балістичні ракети (406) Дніпропетровська область (3701) Криворізький район (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Щоб ви всі виздихали рашиські варвари.
показати весь коментар
02.04.2025 17:38
+13
Поки не буде адекватної відповіді балістикою по рашистським містам з боку України - всі українці й надалі будуть звичайними "терпілами"! І продовжувати рахувати вбитих мирних мешканців своїх міст та сел!
показати весь коментар
02.04.2025 18:47
+11
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
02.04.2025 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Узкий мир от Ху..Ла ****Оруэлл курит в сторонке
показати весь коментар
02.04.2025 17:20 Відповісти
За дивним збігом обставин русня останнім часом атакує балістикою саме Кривий Ріг.
показати весь коментар
02.04.2025 17:21 Відповісти
Ну чому тоді вони саме балістикою саме по Кривому Рогу б'ють? По Києву не б'ють, по Одесі та Харкову - дронами, а по вовочкіной родінє - іскандерами.
показати весь коментар
02.04.2025 17:41 Відповісти
щось певно знають
показати весь коментар
02.04.2025 17:54 Відповісти
Поднимают бвбин рейтинг среди земляков.
показати весь коментар
02.04.2025 17:55 Відповісти
на заході про це вже давно говорять в голос.
нкведешні штукі дєда… прикрити свого…
в НАТО вже давно вивчили савецкій-підручник і розумають, але роблять вигляд дурачка.
саме по такому підрічнику нині кошмарять голів осбб
показати весь коментар
02.04.2025 20:31 Відповісти
По Києву взагалі не б'ють. То балістикою, то 100 дронів не б'ють.
показати весь коментар
02.04.2025 21:17 Відповісти
По Киеву не бьют? Неделю назад в несколько домов прилетело и киевляне погибли. Бьют по всем крупным городам, но чем ближе к границе с мордором, тем чаще. Это они так русскоязычных заЧищают. Денацификация-с.
показати весь коментар
03.04.2025 07:46 Відповісти
До чого це лайно тут? Горіти у вогні всим кацапським кацапам! Царство небесне загиблим...
показати весь коментар
02.04.2025 19:20 Відповісти
тебе там жє тожє нєт, правда?
показати весь коментар
02.04.2025 19:26 Відповісти
Wlad west = мразь, яка пише "Ничего страшного" про:
Окупанти атакували балістикою об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі: четверо загиблих і 13 постраждалих, зокрема діти 8 і 6 років (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3544678
І такі же неадеквати поставили цій мразі свої вподобайки.
показати весь коментар
02.04.2025 19:17 Відповісти
а шо там з ппо? знаю що з бруківкою і саджанцями все добре, а про ппо не чув. може не там мразєй шукаєш?
показати весь коментар
02.04.2025 19:24 Відповісти
федір сидоренко,
бери із собою своїх "братів і сестер по розуму" і рідним загиблих українців в результаті обстрілу орками скажи в очі: "Ничего страшного".
показати весь коментар
02.04.2025 20:05 Відповісти
ти ще скажи що я їх вбив, капець. я не розворовую бюджет, який повинен йти на закупку ппо
показати весь коментар
02.04.2025 21:24 Відповісти
ПРО проти балістики ? А ти смішний.
показати весь коментар
03.04.2025 10:25 Відповісти
Щоб ви всі виздихали рашиські варвари.
показати весь коментар
02.04.2025 17:38 Відповісти
Поки не буде адекватної відповіді балістикою по рашистським містам з боку України - всі українці й надалі будуть звичайними "терпілами"! І продовжувати рахувати вбитих мирних мешканців своїх міст та сел!
показати весь коментар
02.04.2025 18:47 Відповісти
Вбило прямо у власному авто: 4 загиблих та 3 поранених
показати весь коментар
02.04.2025 18:57 Відповісти
Ех, жаль що жодної установки "Іскандер" ще не пустили в утиль.
Мобільність рулить...
Кривий Ріг, тримайся!
показати весь коментар
02.04.2025 18:57 Відповісти
Так , скоріш всього запускають десь з землі на окуп.територіях , або навіть з півночі пів-острова Крима .. якраз Крив-Ріг і ближче .
показати весь коментар
02.04.2025 19:34 Відповісти
https://imgbb.com/
показати весь коментар
02.04.2025 19:01 Відповісти
Ви розумієте, наскільки Ваша картинка зараз недоречна?
P. S. Я не голосував за зелених, якщо що!
показати весь коментар
02.04.2025 21:08 Відповісти
і чим - недоречна? узагальнена - так...
показати весь коментар
02.04.2025 21:57 Відповісти
Щонайменше через те, що виправдовує русню, мовляв "Самі винні, що вас вбили"!
Це я вже мовчу, що споконвіку Українці ставились до загиблих з пошаною, бо судити мертвих може лише Бог.
показати весь коментар
02.04.2025 22:15 Відповісти
що за шиза? "бог", "споконвіку".... і як можна судити - мертвих - яке покарання неіснучим вже може бути??? вони ж мертві!
що в тебе за шизануті категорії мислення та вялічія???
показати весь коментар
04.04.2025 01:19 Відповісти
Ну. это как если бы на могиле твоих родителей кто-то повесил диаграммы с такой статистикой голосования в их родном городе. Может, так понятнее, хотя, скорее всего ты не увидишь аналогии.
показати весь коментар
03.04.2025 07:51 Відповісти
зовсім недоречне порівняння...п.с.ти з узагальненого на особисте та часне переходиш. це банальна демгаогія
показати весь коментар
04.04.2025 01:16 Відповісти
Оля своими картинками плюнула в лицо абсолютно конкретным родственникам погибших, попутно перекладывая вину с путлера и кацапских тварей на избирателей в Кривом Роге. А ты пытаешься оправдывать подобную мерзость своей демагогией.
показати весь коментар
04.04.2025 22:45 Відповісти
Завжди і всюди треба нагадувати людям, яке горе вони вибрали на свою голову!!! Будуть вибори - хай думають головою, а не жОПою!
показати весь коментар
02.04.2025 22:56 Відповісти
По-перше - не в новині про смерть людей, і поранення ні в чому не повинних дітей!
А по-друге - велика кількість людей взагалі не зрозуміють цей взаємозвʼязок.
Але принаймі сумління залишиться чистим!
показати весь коментар
02.04.2025 22:59 Відповісти
От батьки тих нещасних дітей та батьки інших дітей зайвий раз подивляться і, до кого ще не дійшло, можливо, почнуть щось підозрювати, якщо в 2019 думали жОПою!
показати весь коментар
02.04.2025 23:09 Відповісти
А тпісля цих слів доведіть, що саме батьки цих дітей голосували за Зеленського!
Я серьозно.
В іншому випадку Ви не просто балаболка, а просто кончена мразота, яка спекулює смертями людей заради політичних цілей!
А тепер чекаю на конкретні докази!
показати весь коментар
02.04.2025 23:27 Відповісти
Спочатку доведіть мені, що батьки цих та інших дітей не голосували за херпіду.
Моя політична мета, щоб ті .бануті 73% від 40%, що прийшли на вибори, а в цьому випадку біля 90%, як видно на табло, якщо і припруться на вибори, то щоб не дали херпіду ще один Маріуполь, Бучу або ЗАЕС.
А Ви, видно, хочете?))
показати весь коментар
03.04.2025 01:11 Відповісти
Тобто Ви не в змозі довести, що батьки цих дітей дійсно здійснювали погані вчинки, але все ж робите їх винуватими?
Дякую, мені цього достатньо, щоби вважати вас повною мразотою, такою самою кінченою, як і русня!
показати весь коментар
03.04.2025 01:16 Відповісти
А Ви можете довести протилежне?
От і домовились!
показати весь коментар
03.04.2025 01:39 Відповісти
Хто стверджує, той і має наводити докази - це аксіома!
Ви стверджуєте, що на батьках цих дітей є провина - от і доводьте це твердження!
Але ви не зможете навести жодного доказу!
Тому ви кончена ублюдочна мразота, без жодного морального запобіжника, тож ви нічим не відрізняєтесь від бл.дської русні!
Не заздрю долі твоїх дітей!
показати весь коментар
03.04.2025 01:49 Відповісти
А ну докажи, что ты не кацапский тррлль, сваливающий вину ращистов на украинцев, которых эти рашисты убили. Убили за то, что они проголосовали за зеленского? Или ты думаешь, что если бы президентом сейчас был Порох, кацапские твари не лупили бы своими ракетами по городам Украины?
показати весь коментар
03.04.2025 07:56 Відповісти
90 % це 9 із 10 голосували за зебіла. Тут і доводити нічого
показати весь коментар
03.04.2025 13:27 Відповісти
За всі твої хибні кроки розплачуються люди які тебе попереджали...не вибирай дебіла до влади !!!
показати весь коментар
03.04.2025 08:03 Відповісти
Ще раз... як людині, яка ані з першого разу, ані з другого, ані з третього разу, не зрозуміла - доведи, що саме ці люди голосували за Зеленського.
Хоча саме ти, впевнений, навіть з десятого зразу не зрозумієш!
показати весь коментар
03.04.2025 08:19 Відповісти
За все треба платити...
показати весь коментар
03.04.2025 07:59 Відповісти
)(уйлостан хоче показати, що Зеленський навіть не може захистити місто в якому народився.
показати весь коментар
02.04.2025 19:01 Відповісти
Да, а ещё спровоцировать его на симметричный ответ, чтобы дать повод всяким орбанам орать про террористов в руководстве Украины, а ещё поднять поддержку мероприятий по всеобщей мобилизации в мордоре.
показати весь коментар
03.04.2025 07:59 Відповісти
а у бениного, Оманского Нарика перемирие....
показати весь коментар
02.04.2025 19:17 Відповісти
Яке "перемирие", блд, яцик?
показати весь коментар
02.04.2025 19:22 Відповісти
Мешканці страждають тольки тому, что оттудова зелений фельдмаршал. І Путін макає піаніста в лайно, як він любить.
показати весь коментар
02.04.2025 19:47 Відповісти
Они страдают не только, а чаще потому. Но и без этого факта туда бы периодически прилетело потому что кацапы - ублюдочные имперские террористы.
показати весь коментар
03.04.2025 08:01 Відповісти
А Запоріжжя, Харків, Херсон, Одесса, Суми, Дніпро, Київ, Полтава, Львів потерпають теж через те, що зелений фельдмаршал "оттудова" ? Зато х#йла ти путіним з великої літери називаєш, палишся, ********#л.
показати весь коментар
03.04.2025 08:05 Відповісти
Загинули прості люди , що ви використовуєте все лайно , що накопичилось у кожного. Направте свою енергію на допомогу військовим та щоб зє не пройшов на другий термін.
показати весь коментар
02.04.2025 20:38 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
02.04.2025 20:52 Відповісти
Безусловно, людей жаль! Но...я через день хожу по центру города, где до сих пор!!! Висит плакат "Велика реставрація. Програма президента України". Понимайте, как хотите. Висит уже несколько лет, между прочим.
показати весь коментар
02.04.2025 22:38 Відповісти
Скоро поміняють на " Я вам приніс мир!"
показати весь коментар
02.04.2025 22:58 Відповісти
Або на "Я ваш вирок"
показати весь коментар
03.04.2025 11:38 Відповісти
Виплодки рєгіонав януковіча керують обороною КРИВОГО РОГУ !!! Значить скоро від нього нічого не залишиться ! Спасіба вова , ти наілудшій !!!
показати весь коментар
03.04.2025 07:54 Відповісти
Млять, я терпеть не могу клоуна, но задолбали вы перекладывать на него вину с кацапских тварей и их плешивого недофюрера.
показати весь коментар
03.04.2025 08:02 Відповісти
Ну да,Зе совсем не при чём.Он у нас кто?Дворник,или президент?Он взял всю полноту власти в свои загребущие руки,вот пускай и отвечает.
показати весь коментар
03.04.2025 08:18 Відповісти
ОК, тогда давай с базы. Кто начал войну? Кто виноват в смертях украинцев? Чей Крым?
показати весь коментар
03.04.2025 20:19 Відповісти
что там с Крымским мостом, нпз и т.д ....а забыл у бениного, Оманского Нарика перемирие...в ЗЕ Сброде нет тех, кто может достучаться до тампона как например президент Финляндии, потому что отупевшее Быдло выбрало помойного Нарика по приколу, а он здесь проездом....
показати весь коментар
03.04.2025 13:40 Відповісти
 
 