Словаччина зацікавлена у зустрічі з урядом України, але без теми зброї, - Фіцо

Уряд Словаччини зацікавлений у проведенні третьої міжурядової зустрічі з Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Denník N, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо підкреслив, що готовий до телефонної розмови з українським прем'єром Денисом Шмигалем у будь-який момент.

"Ми готові негайно", - заявив він під час пресконференції.

За словами словацького прем'єра, зустріч урядів може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Водночас він уточнив, що на переговорах обговорюватимуть лише цивільні проєкти, а питання військової допомоги залишиться поза порядком денним.

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