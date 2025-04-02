Словаччина зацікавлена у зустрічі з урядом України, але без теми зброї, - Фіцо
Уряд Словаччини зацікавлений у проведенні третьої міжурядової зустрічі з Україною.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Denník N, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо підкреслив, що готовий до телефонної розмови з українським прем'єром Денисом Шмигалем у будь-який момент.
"Ми готові негайно", - заявив він під час пресконференції.
За словами словацького прем'єра, зустріч урядів може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Водночас він уточнив, що на переговорах обговорюватимуть лише цивільні проєкти, а питання військової допомоги залишиться поза порядком денним.
Топ коментарі
+10 Марта Шепель #549182
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+10 Яр Холодний
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+9 Сашко Бабенко #553471
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словацьких шавок покличуть якщо треба буде комусь відрізати хвоста.
Как спесь сразу спала, Орбан вообще побежал союзы заключать.
А как пели два птенчика на эйфории и всего 1.5 месяца назад
Тема зброї для українців болюча: що за стрілки пішли? То в фіцо не так стрільнуть, то в трампа...