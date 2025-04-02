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Новини Міжурядова зустріч Словаччини з Україною
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Словаччина зацікавлена у зустрічі з урядом України, але без теми зброї, - Фіцо

фіцо

Уряд Словаччини зацікавлений у проведенні третьої міжурядової зустрічі з Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Denník N, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо підкреслив, що готовий до телефонної розмови з українським прем'єром Денисом Шмигалем у будь-який момент.

"Ми готові негайно", - заявив він під час пресконференції.

За словами словацького прем'єра, зустріч урядів може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Водночас він уточнив, що на переговорах обговорюватимуть лише цивільні проєкти, а питання військової допомоги залишиться поза порядком денним.

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Автор: 

Словаччина (1098) Україна (5882) Фіцо Роберт (201)


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Топ коментарі
+10
Скажіть йому хтось, що кацапи суджу розвалили. Кацапського газу не буде.
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02.04.2025 17:58
+10
У нас ВІЙНА. Цивільні проекти "не на часі"... Хай Фіцо "постоїть у коридорі"...
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02.04.2025 17:59
+9
було стільки гівна в наш бік що краще ці двері тримати закритими.
словацьких шавок покличуть якщо треба буде комусь відрізати хвоста.
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02.04.2025 17:48
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було стільки гівна в наш бік що краще ці двері тримати закритими.
словацьких шавок покличуть якщо треба буде комусь відрізати хвоста.
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02.04.2025 17:48 Відповісти
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02.04.2025 17:49 Відповісти
А у когось є бажання спілкуватись з визнаним світовим суспільством ідіотом?
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02.04.2025 17:50 Відповісти
Українська сторона зацікавлена зустріти Фіцо в труні у білих капцях.
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02.04.2025 17:53 Відповісти
зустріч ********* не на часі.
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02.04.2025 17:54 Відповісти
Скажіть йому хтось, що кацапи суджу розвалили. Кацапського газу не буде.
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02.04.2025 17:58 Відповісти
У нас ВІЙНА. Цивільні проекти "не на часі"... Хай Фіцо "постоїть у коридорі"...
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02.04.2025 17:59 Відповісти
Понял что никаких "под коверных" побед у шефа не предвидится.
Как спесь сразу спала, Орбан вообще побежал союзы заключать.
А как пели два птенчика на эйфории и всего 1.5 месяца назад
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02.04.2025 18:03 Відповісти
Вимушений зізнатись - я фанат Володимира Висоцького!
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02.04.2025 18:04 Відповісти
Навіщо ця зустріч?
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02.04.2025 18:11 Відповісти
Ху...ло завдання дав, або фсб
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02.04.2025 18:20 Відповісти
Бо ху...ло не дозволяє, так, тільки по...деть можете приїхати, хоча і це добре, бо мабуть ху...ло не буде давати дозвіл запускати шахіди коли його під....ловник у нас
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02.04.2025 18:18 Відповісти
> Словаччина зацікавлена у зустрічі з урядом України, але без теми зброї

Тема зброї для українців болюча: що за стрілки пішли? То в фіцо не так стрільнуть, то в трампа...
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02.04.2025 18:25 Відповісти
И накуй ты нам упал без оружия!
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02.04.2025 18:44 Відповісти
Короче, интим не предлагать.
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02.04.2025 19:45 Відповісти
Фицу опять кто-то ранил.
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02.04.2025 19:48 Відповісти
 
 