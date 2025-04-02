Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ: льотчик загинув. ВIДЕО
У середу, 2 квітня, у Росії зазнав аварії надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Ворог використовує його для обстрілів території України.
Про аварію повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, літак упав в Усольському районі Іркутської області. Попередньо, на борту було чотири людини.
У російському Міноборони повідомили ЗМІ, що бомбардувальник впав на відкритій місцевості під час планового польоту. Причиною аварії "заздалегідь стала технічна несправність".
Унаслідок трощі пілот бомбардувальника загинув, а екіпаж встиг катапультуватися. Їх шукають рятувальники.
Як повідомляє Babr Mash, під час падіння борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.
За даними Telegram-каналу Shot, попередньо, двоє з чотирьох членів екіпажу вижили.
Зазначимо, що Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Цей літак називали "вбивцею авіаносців", оскільки він здатен запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.
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Земля їм залізобетоном, і прямісінько до пекла у казани зі смолою!
Там на них вже чекають!
Можливо хтось і допомагає.
Там і я народився.
Словом, бажаємо пошуковій групі знайти пілотів вже засмерділими.
Гаврила землю удобрял.
Ищут?! Как найдут, на кол!!!!!!.... ( перефразируя "И. В. меняет профессию")
Но, как такое пить в военное то время, это ж целый дрон почти. Эх.. Пойду завтра куплю Корбель за 10 долларов, тоже самое почти. Наверное...
Но это не точно ))))
Сподіваюсь, на чиїсь будинки впав