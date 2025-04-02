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Новини Бомбардувальник Ту-22М3 впав у РФ
24 025 143

Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ: льотчик загинув. ВIДЕО

У середу, 2 квітня, у Росії зазнав аварії надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Ворог використовує його для обстрілів території України. 

Про аварію повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, літак упав в Усольському районі Іркутської області. Попередньо, на борту було чотири людини.

У російському Міноборони повідомили ЗМІ, що бомбардувальник впав на відкритій місцевості під час планового польоту. Причиною аварії "заздалегідь стала технічна несправність".

Унаслідок трощі пілот бомбардувальника загинув, а екіпаж встиг катапультуватися. Їх шукають рятувальники.

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Як повідомляє Babr Mash, під час падіння борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.

За даними Telegram-каналу Shot, попередньо, двоє з чотирьох членів екіпажу вижили.

У Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Зазначимо, що Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Цей літак називали "вбивцею авіаносців", оскільки він здатен запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.

Автор: 

авіакатастрофа (1097) росія (65052) літак (2900)


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Топ коментарі
+98
СЛезы радости мешают писать...
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02.04.2025 20:11
+71
Стекловатой...
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02.04.2025 20:11
+52
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02.04.2025 20:15
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по любому збили.просто кацапи не знають чим і як.
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02.04.2025 21:22 Відповісти
Такие тигрюля не передавала?
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02.04.2025 21:26 Відповісти
Дрова неякісні...
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02.04.2025 21:29 Відповісти
Не розбився а уклав мирну угоду із землею. До речі скільки там ще у рашистів цих бомбардувальників? Про мир можна буде говорити тільки тоді коли у рашистів не буде чим кошмарити Україну
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02.04.2025 21:29 Відповісти
зараз дрони таке роблять, що ракетам і не снилося...
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03.04.2025 02:13 Відповісти
А хтось може донести американцям таку думку, що єдині хто може їх знищити це москалі, і що саме українці доклали руку до послаблення однієї з гілок ядерної тріади русні.
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02.04.2025 21:35 Відповісти
Файно.
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02.04.2025 21:36 Відповісти
Смиявсь)))), а сколько авианосцев он убил, за свои 60 лет? И поскольку я человек не злой, надеюсь экипаж найдут. Висящим на проводах лэп.
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02.04.2025 21:40 Відповісти
200 кВ
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03.04.2025 07:39 Відповісти
Респект літаку.
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02.04.2025 21:41 Відповісти
Це їхній туполев ! Вбивця, виявляється, не лише авіаносців!
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02.04.2025 22:22 Відповісти
земля бетоном рашафашистам.
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02.04.2025 21:48 Відповісти
Найкращий спосіб покращення переговорних позицій України! )
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02.04.2025 21:49 Відповісти
Аналоговь нета !!!
Земля їм залізобетоном, і прямісінько до пекла у казани зі смолою!
Там на них вже чекають!
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02.04.2025 22:21 Відповісти
ридаю ))))))))))))))))
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02.04.2025 22:29 Відповісти
хай всі там на рашкі здохнуть <*******!!!!
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02.04.2025 22:31 Відповісти
С пілот маладєц сарвал джекпот!
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02.04.2025 22:38 Відповісти
Яка чудова новина
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02.04.2025 22:40 Відповісти
Y серпні 2024 року в Іркутській області так само розбився Ту-22М3.
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02.04.2025 22:46 Відповісти
В Іркутській області живе багато нащадків висланих українців (після війни із Західної України).

Можливо хтось і допомагає.

Там і я народився.
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02.04.2025 22:59 Відповісти
віечьнаго памйота
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02.04.2025 23:17 Відповісти
Так тама у Гавріли самагонний апарат работал, бражка чюдная, на карамєльках... І тєпєря ліктрічіства нєту - так чьо тєпєрь, бражка же скіснєт! ****** ж хахли... Стока карамєлєк...

Словом, бажаємо пошуковій групі знайти пілотів вже засмерділими.
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03.04.2025 00:20 Відповісти
Гаврила лётчиком работал
Гаврила землю удобрял.
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03.04.2025 01:02 Відповісти
Так там начебто екіпаж шість нелюдів
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03.04.2025 01:11 Відповісти
Ну за екіпаж поки що не ясно, а тварюка здохла точно.
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03.04.2025 01:18 Відповісти
....Упал самолёт! Пропал экипаж!
Ищут?! Как найдут, на кол!!!!!!.... ( перефразируя "И. В. меняет профессию")
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03.04.2025 01:06 Відповісти
Куди летів, *****!? Нас вбивати!
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03.04.2025 02:36 Відповісти
Кирило Олексійович - дякую за службу!
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03.04.2025 07:06 Відповісти
Загинути може людина. А істота здохла.
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03.04.2025 07:59 Відповісти
Хотел давно ещё для такого случая купить Dom Perignon шампанское, тем более что тарифы повысят. Лежит где то за 310-315 долларов бутылка. Это дёшево, кстати.
Но, как такое пить в военное то время, это ж целый дрон почти. Эх.. Пойду завтра куплю Корбель за 10 долларов, тоже самое почти. Наверное...
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03.04.2025 08:11 Відповісти
***тоже самое почти***

Но это не точно ))))
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03.04.2025 08:38 Відповісти
Белое вино с газировкой
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03.04.2025 11:55 Відповісти
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03.04.2025 09:56 Відповісти

Сподіваюсь, на чиїсь будинки впав
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03.04.2025 10:13 Відповісти
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03.04.2025 11:07 Відповісти
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03.04.2025 11:14 Відповісти
Движуха.
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03.04.2025 11:52 Відповісти
УРРЯ!!!
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03.04.2025 12:06 Відповісти
Какой неслыханный удар...
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03.04.2025 16:30 Відповісти
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