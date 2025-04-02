Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ: льотчик загинув. ВIДЕО

У середу, 2 квітня, у Росії зазнав аварії надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Ворог використовує його для обстрілів території України.

Про аварію повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, літак упав в Усольському районі Іркутської області. Попередньо, на борту було чотири людини.

У російському Міноборони повідомили ЗМІ, що бомбардувальник впав на відкритій місцевості під час планового польоту. Причиною аварії "заздалегідь стала технічна несправність".

Унаслідок трощі пілот бомбардувальника загинув, а екіпаж встиг катапультуватися. Їх шукають рятувальники.

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Як повідомляє Babr Mash, під час падіння борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.

За даними Telegram-каналу Shot, попередньо, двоє з чотирьох членів екіпажу вижили.

Зазначимо, що Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Цей літак називали "вбивцею авіаносців", оскільки він здатен запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.