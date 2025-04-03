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Новини Атака безпілотників
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Повітряні Сили зафіксували російські безпілотники над Україною (оновлено)

шахеди

Ввечері 2 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників 

  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині:
    - на сході, курс - на північ;
    - в центрі, курс - північно-західний.
  • Ворожі БпЛА на Харківщині:
    - на півдні, курс - на схід;
    - на півночі, курс - на Харків.
  • Ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс - північно-східний.

Станом на 01:31 повідомляється про активність розвідувальних БпЛА на півдні та в районі міста Миколаїв.

Також для Миколаєва існує ракетна небезпека.

Також читайте: Атака російських БпЛА на Харків: постраждали 4 людини, серед них немовля

Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912) Шахед (974) війна в Україні (3738)


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знову кацапня балалайками іранськими кидається
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02.04.2025 21:40 Відповісти
Цікаво, а хто проігнорував 52 попередження від Заходу за 7 місяців до початку вторгнення? Чи не ото, що 4 рази проігнорував повістки?...... (стопятсот зрад перелічувати не буду) Ааа... Точно! Це той, хто продовжує промивати мізки лохторату і хоче получити від них другий Маріуполь! Лохи!!!! Дайте! Дайте йому другий термін! Он научіцца!!!
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03.04.2025 01:46 Відповісти
Чому зараз достатньо не робиться для захисту наших населених пунктів аід повітряних атак
Вчора показували гарну дівчину,величезна подяка їй,яка збиває шахеди за допомогою зенітної установки,яка складаєтьчя із двох спаренихкулеметів системи«Максим».
Немає слів,грізна зброя,але зараз шахеди летять вище 2000 метрів,куди максим не дістає.
Дівчина повідомила,що них раніше на озброєнні були американські«Браунінги»,але на фронті вони важливіші.А закупити немає за що,бо мільярди виділили на п'ятирічний план іригації,побудову доріг та інше.
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03.04.2025 02:08 Відповісти
Новина, гулє...
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03.04.2025 05:48 Відповісти
 
 