Повітряні Сили зафіксували російські безпілотники над Україною (оновлено)

Ввечері 2 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині:

- на сході, курс - на північ;

- в центрі, курс - північно-західний.

- на сході, курс - на північ; - в центрі, курс - північно-західний. Ворожі БпЛА на Харківщині:

- на півдні, курс - на схід;

- на півночі, курс - на Харків.

- на півдні, курс - на схід; - на півночі, курс - на Харків. Ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс - північно-східний.

Станом на 01:31 повідомляється про активність розвідувальних БпЛА на півдні та в районі міста Миколаїв.

Також для Миколаєва існує ракетна небезпека.

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