2 463 4
Повітряні Сили зафіксували російські безпілотники над Україною (оновлено)
Ввечері 2 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
- Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині:
- на сході, курс - на північ;
- в центрі, курс - північно-західний.
- Ворожі БпЛА на Харківщині:
- на півдні, курс - на схід;
- на півночі, курс - на Харків.
- Ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс - північно-східний.
Станом на 01:31 повідомляється про активність розвідувальних БпЛА на півдні та в районі міста Миколаїв.
Також для Миколаєва існує ракетна небезпека.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчора показували гарну дівчину,величезна подяка їй,яка збиває шахеди за допомогою зенітної установки,яка складаєтьчя із двох спаренихкулеметів системи«Максим».
Немає слів,грізна зброя,але зараз шахеди летять вище 2000 метрів,куди максим не дістає.
Дівчина повідомила,що них раніше на озброєнні були американські«Браунінги»,але на фронті вони важливіші.А закупити немає за що,бо мільярди виділили на п'ятирічний план іригації,побудову доріг та інше.