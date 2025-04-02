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Новини Волц користувався Gmail
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Волц користувався Gmail, але не для секретних даних, - Білий дім

У Білому домі підтвердили, що Волц у роботі користувався Gmail

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц дійсно користувався незахищеним поштовим сервісом Gmail із робочих питань, але не пересилав там секретної інформації.

Про це у коментарі Reuters сказав речник Ради з національної безпеки США Браян Гʼюз, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець підтвердив, що Волц справді отримував на особисту електронну пошту "електронні листи і запрошення до календаря від старих контактів".

"Він ніколи не надсилав секретні матеріали через свою особисту електронну пошту або будь-яку незахищену платформу",- сказав він.

Окрім цього, Гʼюз запевнив, що всі співробітники Ради нацбезпеки знають про необхідність використовувати захищені канали інформації і про те, що "будь-яка неурядова кореспонденція повинна бути збережена для дотримання вимог законодавства про документацію".

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Читайте також: Трамп думав над звільненням Волца через витік даних у Signal, але не хотів ощасливити своїх критиків, - Axios

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Читайте також: Волц листувався з урядовцями через Gmail. Це менш безпечний спосіб комунікації, аніж Signal, - Washington Post

Автор: 

месенджери (61) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+4
І тільки напівшишечки.
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02.04.2025 22:11
+4
Метушня в гадючнику.
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02.04.2025 22:21
+4
А як же верещали республіканці, коли Хіларі Клінтон, щось там пересилала через несекретний поштовий сервер......
Зате тепер скільки пояснень, виправдань.....
Одні лише китайці з північнокорейцями щасливі, в них теж пішла суттєва бюджетна економія - розвідка непотрібна, ламай собі пошту та месенджери.... А може і ламати непотрібно - хто знає чи не запросив Волц в чати випадково Кіма та Сі?
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02.04.2025 23:14
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І тільки напівшишечки.
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02.04.2025 22:11 Відповісти
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02.04.2025 22:17 Відповісти
А хто кому засунув? Риторичне питання...

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02.04.2025 22:17 Відповісти
Зараз є можливість згачно заощаджувати кошта - послухав заяви Трампа, Волца, Венса Рубіо тощо і не треба ходити до цірку шоб на клоунів подивитись.
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02.04.2025 22:13 Відповісти
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02.04.2025 22:19 Відповісти
Він і так негуиово насигналив - для чого иому ще один?
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02.04.2025 22:13 Відповісти
Метушня в гадючнику.
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02.04.2025 22:21 Відповісти
Домашнє порно пересилав?
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02.04.2025 22:25 Відповісти
А то думав, хто це на censor постить по англійські з Gmail, з американським прапорцем (до речі нічого розумного).
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02.04.2025 22:35 Відповісти
А як же верещали республіканці, коли Хіларі Клінтон, щось там пересилала через несекретний поштовий сервер......
Зате тепер скільки пояснень, виправдань.....
Одні лише китайці з північнокорейцями щасливі, в них теж пішла суттєва бюджетна економія - розвідка непотрібна, ламай собі пошту та месенджери.... А може і ламати непотрібно - хто знає чи не запросив Волц в чати випадково Кіма та Сі?
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02.04.2025 23:14 Відповісти
 
 