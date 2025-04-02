Волц користувався Gmail, але не для секретних даних, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц дійсно користувався незахищеним поштовим сервісом Gmail із робочих питань, але не пересилав там секретної інформації.

Про це у коментарі Reuters сказав речник Ради з національної безпеки США Браян Гʼюз, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець підтвердив, що Волц справді отримував на особисту електронну пошту "електронні листи і запрошення до календаря від старих контактів".

"Він ніколи не надсилав секретні матеріали через свою особисту електронну пошту або будь-яку незахищену платформу",- сказав він.

Окрім цього, Гʼюз запевнив, що всі співробітники Ради нацбезпеки знають про необхідність використовувати захищені канали інформації і про те, що "будь-яка неурядова кореспонденція повинна бути збережена для дотримання вимог законодавства про документацію".

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

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Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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