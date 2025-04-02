Росіяни масовано атакують Харків безпілотниками: попередньо, є удар по приватному сектору, спалахнули пожежі (оновлено)

Пізно ввечері 2 квітня у Харкові пролунали вибухи - місто атакують російські ударні безпілотники.

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух - місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні", - повідомив Терехов о 21:47.

Згодом він поінформував, що попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.

"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - написав мер міста.

"Ще один вибух у Харкові. Атака Шахедів триває. Будьте обережні", - повідомив Терехов о 22:06.

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О 22:29 Терехов повідомив, що за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.

О 22:52 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів російських безпілотників зафіксовані пожежі.

"У Київському районі Харкова зафіксовані влучання БПЛА типу "Шахед". Є загорання на місці прильотів. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці", - написав посадовець.

Також Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворожого безпілотника спалахнула пожежа у селі Черкаська Лозова. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень наразі уточнюється.

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