Росіяни масовано атакують Харків безпілотниками: попередньо, є удар по приватному сектору, спалахнули пожежі (оновлено)
Пізно ввечері 2 квітня у Харкові пролунали вибухи - місто атакують російські ударні безпілотники.
Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові вибух - місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні", - повідомив Терехов о 21:47.
Згодом він поінформував, що попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.
"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - написав мер міста.
"Ще один вибух у Харкові. Атака Шахедів триває. Будьте обережні", - повідомив Терехов о 22:06.
Оновлення
О 22:29 Терехов повідомив, що за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.
О 22:52 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів російських безпілотників зафіксовані пожежі.
"У Київському районі Харкова зафіксовані влучання БПЛА типу "Шахед". Є загорання на місці прильотів. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці", - написав посадовець.
Також Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворожого безпілотника спалахнула пожежа у селі Черкаська Лозова. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень наразі уточнюється.
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