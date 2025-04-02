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Новини Засідання Рамштайну Засідання Рамштайну без США
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США вперше не будуть присутні на засіданні "Рамштайну", - Defense News

Гегсет не прибуде на Рамштайн

Глава Пентагону Піт Гегсет не приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке заплановане на 11 квітня.

Про це пише портал Defense News з посиланням на співрозмовників у Європі та американське джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За словами анонімного американського посадовця, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" ні особисто, ні по відеозвʼязку.

Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.

З огляду на це, наступне засідання "Рамштайну" може стати першим без присутності США, які його заснували у 2022 році та роботу якого координували весь цей час.

Проте американський посадовець сказав, що США все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема повʼязаних з військовою допомогою.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня.

Також повідомлялося, що Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" разом із Великою Британією.

Читайте також: Німеччина вперше буде головуючою країною на "Рамштайні" із Великою Британією

Автор: 

США (22685) Рамштайн (153) Гегсет Піт (52)


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Топ коментарі
+13
То й добре. Трампівські фріки в Рамштайн не дуже вписуються - галасу багато, конструктиву нуль, а по×ерити можуть будь-що.
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02.04.2025 23:01
+11
Трампістам ніколи. Вони готуються до прийому дорогоГо гостя.

💥BEREZOVIEW (Taras Berezovets)
WAR IN UKRAINE:
⭐Ого, уряд США тимчасово зняв санкції з спецпосланника Путіна по інвестиційно-економічному співробітництву із зарубіжними країнами Кирила Дмитрієва для того, аби Держдеп мав змогу видати йому американську візу.
І усе задля того, аби дозволити його зустрітись у Вашингтоні з Стівом Віткоффом.
Дмітрієв відвідає американську столицю цього тижня і це буде перший візит російського чиновника від початку повномасштабного вторгнення. Цікаво, що Віткофф і Дмітрієв могли зустрітися у нейтральній країні або Росії, але Москва наполягла саме на візиті до Вашингтону.
На мій погляд, це свідома тактика Кремля щодо легалізації своїх представників у переговорах із Заходом і легалізація путінського режиму взагалі. Найгірше, що Білий дім прийняв ці правила гри.
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02.04.2025 23:06
+8
У них тепер інші пріоритети - вилизувать "харошіх парнєй" із кремля.
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03.04.2025 00:19
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А нащо він там?
Нової допомоги трумп не дасть, шпійон гыг-сет не прайдьот!
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02.04.2025 22:54 Відповісти
і правильно хай стурбовані, занепокоєні, всрані животіни, яким вігідна війна в Україні хоботяться.
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03.04.2025 00:19 Відповісти
То й добре. Трампівські фріки в Рамштайн не дуже вписуються - галасу багато, конструктиву нуль, а по×ерити можуть будь-що.
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02.04.2025 23:01 Відповісти
Трампістам ніколи. Вони готуються до прийому дорогоГо гостя.

💥BEREZOVIEW (Taras Berezovets)
WAR IN UKRAINE:
⭐Ого, уряд США тимчасово зняв санкції з спецпосланника Путіна по інвестиційно-економічному співробітництву із зарубіжними країнами Кирила Дмитрієва для того, аби Держдеп мав змогу видати йому американську візу.
І усе задля того, аби дозволити його зустрітись у Вашингтоні з Стівом Віткоффом.
Дмітрієв відвідає американську столицю цього тижня і це буде перший візит російського чиновника від початку повномасштабного вторгнення. Цікаво, що Віткофф і Дмітрієв могли зустрітися у нейтральній країні або Росії, але Москва наполягла саме на візиті до Вашингтону.
На мій погляд, це свідома тактика Кремля щодо легалізації своїх представників у переговорах із Заходом і легалізація путінського режиму взагалі. Найгірше, що Білий дім прийняв ці правила гри.
показати весь коментар
02.04.2025 23:06 Відповісти
В нього просто немає часу, нинішнє керівництво Пентагону зайняте боротьбою з 4 трансгендерами в армії, так сильно, що не відволікається на дрібниці типу КНР, ерефії.....
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02.04.2025 23:10 Відповісти
+ще одне досягнення презедента
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02.04.2025 23:18 Відповісти
США вперше не будуть присутні на засіданні "Рамштайну"

Не зовсім зрозуміло: чи слід горювати, чи випити-закусити на радощах?
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02.04.2025 23:48 Відповісти
Ну не буде прямої трансляції в СИГНАЛ он-лайн - це добре чи погано ?
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03.04.2025 00:32 Відповісти
А де будуть? В Окдб? В Снг? В "брікс"?
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02.04.2025 23:58 Відповісти
У них тепер інші пріоритети - вилизувать "харошіх парнєй" із кремля.
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03.04.2025 00:19 Відповісти
США готуються до військового протистояння з Китаєм. За безпеку Європи і військову допомогу Україні тепер відповідатиме ЄС.
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03.04.2025 01:46 Відповісти
Це не виправдовує ублюдство США по відношенню до України
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03.04.2025 20:04 Відповісти
Маєте на увазі не США, як країну, а феноменальну адміністрацію США та її друзів в кремлі?
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04.04.2025 00:05 Відповісти
Цікаво, коли Гамерика почне продавати зброю *****, щоб він нарешті розібрався з Європами.
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03.04.2025 00:24 Відповісти
Може комусь не віриться, але руда тварюка мріє воювати разом з пуйлом проти нас. От тільки думає як- то здемонізувати нас щоб легше вклинитись.
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03.04.2025 01:55 Відповісти
Це погано
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03.04.2025 09:30 Відповісти
Чому? Дружина не пустила? Сказала Гегсету, що більше на такі заходи не піде, бо їй там нудно?
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03.04.2025 10:53 Відповісти
 
 