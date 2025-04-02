США вперше не будуть присутні на засіданні "Рамштайну", - Defense News

Глава Пентагону Піт Гегсет не приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке заплановане на 11 квітня.

Про це пише портал Defense News з посиланням на співрозмовників у Європі та американське джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За словами анонімного американського посадовця, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" ні особисто, ні по відеозвʼязку.

Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.

З огляду на це, наступне засідання "Рамштайну" може стати першим без присутності США, які його заснували у 2022 році та роботу якого координували весь цей час.

Проте американський посадовець сказав, що США все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема повʼязаних з військовою допомогою.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня.

Також повідомлялося, що Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" разом із Великою Британією.

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