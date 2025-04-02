Росіяни впродовж дня обстріляли дев’ять громад Сумщини, дві людини зазнали поранень

Упродовж дня середи, 2 квітня, росіяни здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів на території 9 громад області. Дві людини зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися:

Краснопільська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (12 вибухів), мінометів (32 вибухи), артилерії (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (17 вибухів), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (24 вибухів). Внаслідок удару поранення дістала одна цивільна особа;

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (4 вибухи), з артилерії (46 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу;

Миропільська громада: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (5 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи);

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи);

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів);

Хотінська громада: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (2 вибухи);

Есманьська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух),. мінометні обстріли (6 вибухів);

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи);

Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

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