316 1
Росіяни впродовж дня обстріляли дев’ять громад Сумщини, дві людини зазнали поранень
Упродовж дня середи, 2 квітня, росіяни здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів на території 9 громад області. Дві людини зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожим вогнем опинилися:
- Краснопільська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (12 вибухів), мінометів (32 вибухи), артилерії (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (17 вибухів), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (24 вибухів). Внаслідок удару поранення дістала одна цивільна особа;
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (4 вибухи), з артилерії (46 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу;
- Миропільська громада: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (5 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи);
- Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи);
- Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів);
- Хотінська громада: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (2 вибухи);
- Есманьська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух),. мінометні обстріли (6 вибухів);
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи);
- Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже ефективні дії - ге ж рузьге горємикі?