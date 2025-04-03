Масований удар "шахедами" по Харкову: росіяни били дронами протягом години. ВIДЕО
Ворог розпочав атаку із застосуванням групи БПЛА "Герань-2" з 21.45 2 квітня та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень", - зазначив він.
Влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови - там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості і біля одного зі складів в центральній частині міста.
Є пошкодження місць громадського користування - стовпів та світлофорів. Обійшлося без травмованих.
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Amber
показати весь коментар03.04.2025 06:25 Відповісти Мені подобається 5
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