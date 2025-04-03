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Новини Відносини РФ та США Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
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Віткофф зустрівся з підсанкційним спецпредставником Путіна Дмитрієвим - Reuters

дмітрієв,віткофф

Спецпредставники президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна - Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв - провели першу зустріч  у Вашингтоні, що стало першим візитом високопоставленого російського чиновника до США після повномасштабного вторгнення РФ  в Україну у 2022 році. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Як відомо, ініціатором зустрічі виступив спецпредставник адміністрації  Трампа Віткофф, який курує контакти Білого дому з Кремлем. Для приїзду Дмитрієва Державний департамент США видав спеціальний короткостроковий дозвіл, оскільки російський чиновник перебуває під американськими санкціями.

Деталі переговорів залишаються невідомими. Візит відбувся на тлі невдоволення Трампа темпами перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною. Минулої неділі американський лідер заявив, що "злий" на Путіна та пригрозив санкціями країнам, які купують російську нафту.

Дмитрієв, який раніше брав участь у встановленні контактів між США та Росією під час першої каденції Трампа, висловлював зацікавленість у співпраці Москви та Вашингтона у сферах інвестицій, енергетики, освоєння Арктики, космосу та технологій.

Дмитрієв – колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді, є одним з найбільш обізнаних у США представників російської еліти і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він є найвищим російським чиновником, який відвідав США у державних справах з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, США спеціально тимчасово скасували санкції проти  Дмитрієва, щоб видати йому візу для поїздки до Вашингтона.

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Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) США (22685) Віткофф Стів (69)


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Топ коментарі
+13
Ух, ти-и-и!!! Виявляється, у Віткофа взагалі яєць немає!!! Значить, "чепко" Трампа КГБісти "за горло тримають"... Я так думаю, що на цей раз Дмітрієв приїхав з попережденням про можливе опублікування інформації про фінансування Трампа з російського бюджету... Бо це буде ТАКА "бомба", від якого розірве Трампу не вухо, а його самого на шмтки порве...
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03.04.2025 06:44
+11
Позорище
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03.04.2025 06:50
+5
обговорювали такі питання, які в третіх країнах обговорювати не можна. подивимось чи будуть найближчим часом американські війська з європки виїжджати чи хоча б з країн балтії.
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03.04.2025 06:53
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Ух, ти-и-и!!! Виявляється, у Віткофа взагалі яєць немає!!! Значить, "чепко" Трампа КГБісти "за горло тримають"... Я так думаю, що на цей раз Дмітрієв приїхав з попережденням про можливе опублікування інформації про фінансування Трампа з російського бюджету... Бо це буде ТАКА "бомба", від якого розірве Трампу не вухо, а його самого на шмтки порве...
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03.04.2025 06:44 Відповісти
Позорище
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03.04.2025 06:50 Відповісти
цим диллерам поІКСУ , що

НОВІ ТАРИФИ ТРАМПА ОБВАЛИЛИ ФОНДОВІ РИНКИ ‒ BLOOMBERG

У США ЗАСТЕРЕЖУЮТЬ КРАЇНИ ВІД ВІДПОВІДІ НА НОВІ ТАРИФИ ТРАМПА-
Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торгових партнерів США від відповіді на нові мита, про які оголосив президент Дональд Трамп. В інтерв'ю він заявив, що відповідь може спричинити подальше збільшення тарифної ставки, передає Bloomberg. "Я б не намагався відповідати."
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03.04.2025 06:50 Відповісти
тікай з америки, поки є така можливість!!! трамп скоро все там знищить!!!
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03.04.2025 06:54 Відповісти
обговорювали такі питання, які в третіх країнах обговорювати не можна. подивимось чи будуть найближчим часом американські війська з європки виїжджати чи хоча б з країн балтії.
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03.04.2025 06:53 Відповісти
Вже портрет вишивкою привіз, чи ватник іменний з валянками?
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03.04.2025 07:17 Відповісти
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03.04.2025 07:24 Відповісти
У Вітькова друге найбільше казіно у Лас-Вегасі. Це очень потужний спец. На голубом глазу розповідати про церкви та молитви Путіна за Трампа - це або потужний дурень, або потужний мега-брехун.
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03.04.2025 07:26 Відповісти
Після зустрічі у обох болять губи та дупи. Зустріч пройшла в теплій та дружній атмосфері.
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03.04.2025 07:48 Відповісти
Зустрілись два товаріща.🙉
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03.04.2025 08:39 Відповісти
Офицер Дмитриев: как финансист из киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

Переехав в Москву, Дмитриев https://theins.ru/politika/264323 поселился в двухкомнатной квартире и купил подержанный Land Rover.

Он имел украинский паспорт, но машину оформил на российское офицерское удостоверение №АМ1198939, выданное в 2000 году.

Удостоверение с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ. Как у гражданина Украины оказался такой документ, журналисты не выяснили

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:40 Відповісти
Через два года "офицер" Дмитриев https://novayagazeta.eu/articles/2025/02/18/dzhentlmen-iz-rossii стал директором по инвестициям в компании Delta Private Equity - подразделении созданного при Билле Клинтоне фонда "Россия - США". В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину и возглавил https://www.kommersant.ru/doc/1549821 инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов.

Фонд https://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/5592cc609a79473b7f4c781e инвестировал и в РФ.

Еще через год - вернулся в РФ и возглавил новосозданный Российский фонд прямых инвестиций.

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:42 Відповісти
И российские, и https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 британские медиа единодушны:

Звездный час для Дмитриева в России наступил после знакомства, а затем и брака с https://dossier.center/popova/ Натальей Поповой - близкой подругой и бизнес-партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

Сейчас Попова - заместитель дочери Путина в фонде "Иннопрактика". По ее https://www.rbc.ru/investigation/business/28/01/2015/54c8b4659a794730dbef8851 словам, именно Тихонова "позвала ее на службу". Дмитриев входит в попечительский совет фонда.

Дружба жены с Тихоновой https://www.ft.com/content/a5f0691c-2dae-11e8-9b4b-bc4b9f08f381 сделала Дмитриева "могущественной фигурой в Кремле". Еще до свадьбы Попова познакомила жениха с дочерью Путина и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те свели его с тогдашним главой Администрации президента Медведева Сергеем Ивановым, который взял Дмитриева под свою "крышу".

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:46 Відповісти
Хорошую рекомендацию Дмитриеву https://meduza.io/feature/2025/02/13/kto-budet-vesti-peregovory-o-mire-v-ukraine дал и Пинчук. Собеседование в Кремле прошло успешно и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд долл.

Его ценят в Кремле: он возглавляет фонд уже почти 15 лет.

Хорошие связи у него и за рубежом: президент Франции Макрон https://novayagazeta.eu/articles/2025/02/18/dzhentlmen-iz-rossii удостоил его звания Кавалера ордена почетного легиона, а наследный принц Саудовской Аравии - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/putin-assembles-team-of-heavyweights-to-negotiate-ukraine-deal Ордена имени короля Абдель-Азиза второй степени, высшей награды королевства. Дмитриев также https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/putin-assembles-team-of-heavyweights-to-negotiate-ukraine-deal сопровождал Путина во время его визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд в 2023 году.

В 2023 году https://theins.ru/politika/264323 The Insider назвал Дмитриева "самой яркой фигурой на лоббистском фронте Кремля" и одним из тех, у кого есть "доступ к телу" Путина.

Именно уроженец Киева публично https://www.moscowtimes.ru/2025/02/18/putin-predlozhil-trampu-rossiiskuyu-neft-idostup-varktiku-a155554 озвучил, что Кремль предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам.

По его словам, Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну. Также РФ заинтересована в совместных с США проектах в Арктике.

https://epravda.com.ua/rus/svit/oficer-dmitriev-kak-finansist-iz-kieva-stal-glavnym-peregovorshchikom-mezhdu-putinym-i-trampom-803500/
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03.04.2025 08:54 Відповісти
 
 