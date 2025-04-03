Віткофф зустрівся з підсанкційним спецпредставником Путіна Дмитрієвим - Reuters

Спецпредставники президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна - Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв - провели першу зустріч у Вашингтоні, що стало першим візитом високопоставленого російського чиновника до США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Як відомо, ініціатором зустрічі виступив спецпредставник адміністрації Трампа Віткофф, який курує контакти Білого дому з Кремлем. Для приїзду Дмитрієва Державний департамент США видав спеціальний короткостроковий дозвіл, оскільки російський чиновник перебуває під американськими санкціями.

Деталі переговорів залишаються невідомими. Візит відбувся на тлі невдоволення Трампа темпами перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною. Минулої неділі американський лідер заявив, що "злий" на Путіна та пригрозив санкціями країнам, які купують російську нафту.

Дмитрієв, який раніше брав участь у встановленні контактів між США та Росією під час першої каденції Трампа, висловлював зацікавленість у співпраці Москви та Вашингтона у сферах інвестицій, енергетики, освоєння Арктики, космосу та технологій.

Дмитрієв – колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді, є одним з найбільш обізнаних у США представників російської еліти і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він є найвищим російським чиновником, який відвідав США у державних справах з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, США спеціально тимчасово скасували санкції проти Дмитрієва, щоб видати йому візу для поїздки до Вашингтона.

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