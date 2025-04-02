Від Путіна можна почути багато божевільних заяв, не варто їх сприймати надто серйозно, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що не варто сприймати занадто серйозно "божевільні заяви" стосовно мирної угоди з Україною, які озвучує диктатор РФ Володимир Путін.

Про це генсек Альянсу сказав на пресконференції у Брюсселі 2 квітня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви можете почути багато божевільних речей від Путіна й від Росії, включаючи їхні вимоги навколо мирної угоди або чогось іншого. Я б не сприймав цього надто серйозно. Безумовно, ми маємо за цим дивитися і реагувати на це", - сказав посадовець.

Рютте додав, що має на увазі, що "це – також спосіб, яким Путін намагається вести переговори".

"Я вітаю президента Трампа за вихід з глухого кута, за початок дискусії, за початкове 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за кроки, зроблені щодо Чорного моря. Звичайно, ми сподіваємося на більше. Я знаю, що американська адміністрація працює над цим вдень і вночі", - сказав генсек НАТО.

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Окрім цього, Рютте сказав, що для європейських союзників є важливим, що такі країни як, зокрема, Франція і Велика Британія, вже думають, як ситуація складатиметься вже після цього припинення вогню.

"Я б коментував кожну заяву Путіна в ЗМІ, особливо коли йдеться про те, що американці намагаються встановити з точки зору припинення вогню і мирної угоди – але це не допоможе. Тим не менш, ви почуєте багато дивних речей, що виходять з Москви",- підсумував генсек Альянсу.

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