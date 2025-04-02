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Новини Рютте про заяви Путіна
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Від Путіна можна почути багато божевільних заяв, не варто їх сприймати надто серйозно, - Рютте

Рютте вважає, що божевільні заяви Путіна не варто сприймати всерйоз

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що не варто сприймати занадто серйозно "божевільні заяви" стосовно мирної угоди з Україною, які озвучує диктатор РФ Володимир Путін.

Про це генсек Альянсу сказав на пресконференції у Брюсселі 2 квітня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви можете почути багато божевільних речей від Путіна й від Росії, включаючи їхні вимоги навколо мирної угоди або чогось іншого. Я б не сприймав цього надто серйозно. Безумовно, ми маємо за цим дивитися і реагувати на це", - сказав посадовець.

Рютте додав, що має на увазі, що "це – також спосіб, яким Путін намагається вести переговори".

"Я вітаю президента Трампа за вихід з глухого кута, за початок дискусії, за початкове 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за кроки, зроблені щодо Чорного моря. Звичайно, ми сподіваємося на більше. Я знаю, що американська адміністрація працює над цим вдень і вночі", - сказав генсек НАТО.

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Окрім цього, Рютте сказав, що для європейських союзників є важливим, що такі країни як, зокрема, Франція і Велика Британія, вже думають, як ситуація складатиметься вже після цього припинення вогню. 

"Я б коментував кожну заяву Путіна в ЗМІ, особливо коли йдеться про те, що американці намагаються встановити з точки зору припинення вогню і мирної угоди – але це не допоможе. Тим не менш, ви почуєте багато дивних речей, що виходять з Москви",- підсумував генсек Альянсу.

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Автор: 

НАТО (6436) путін володимир (23785) Рютте Марк (393)


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Топ коментарі
+6
"×уйло - воно і в Африці ×уйло".
/Марк Рютте/.
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02.04.2025 20:21
+4
Путька таку пургу несе, що й Піськов позаздрить.
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02.04.2025 20:21
+3
Обідився за фюрера?
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02.04.2025 20:23
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Путька таку пургу несе, що й Піськов позаздрить.
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02.04.2025 20:21 Відповісти
"×уйло - воно і в Африці ×уйло".
/Марк Рютте/.
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02.04.2025 20:21 Відповісти
Рюте несе ***** якщо чесно
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02.04.2025 20:22 Відповісти
Обідився за фюрера?
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02.04.2025 20:23 Відповісти
Безумцы опасны сами по себе и для себя-- а вот Путя боится помереть от собственной тени..И тут вопрос насколько он безумен и безумный ли он вообще?
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02.04.2025 20:23 Відповісти
"для європейських союзників є важливим, що такі країни як, зокрема, Франція і Велика Британія, вже думають, як ситуація складатиметься вже після цього припинення вогню."

Фухх, ну раз Франція і Британія думають - то все вирішено, до 2030 року кордони 1991 будуть повернуті і москва палатиме, головне тихенько воювати і не заважати Франції і Британії думати, а Рютте - робити про це заяви.
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02.04.2025 20:23 Відповісти
Франція це одна з двох країн які спалили к ху'ям Москву...
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02.04.2025 20:28 Відповісти
донеси це драпу. в драпа )(уйло і кім чер ін хароші парні.
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02.04.2025 20:23 Відповісти
а был такой крутой перед избранием - круче крутого яйца!
це генсек Альянсу...
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02.04.2025 20:24 Відповісти
Ху-йло це кацап звичайний - там пасть для того щоб жрать і лизать жопу вишестоящєму. Якщо лизать нема кому то кацап бреше.
Всі функції...
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02.04.2025 20:26 Відповісти
Небезпечно мавпу з гранатою не сприймати всерйоз!
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02.04.2025 20:29 Відповісти
Карта для божевільного Трамба, щоб він самолікваідувався з божевільним Путлєром.
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02.04.2025 20:29 Відповісти
3 роки якраз і не слухають, просто з власного бажання сц*ться під себе і бояться ескалації.
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02.04.2025 20:33 Відповісти
Там всі на )(уйлостані піzдунця ганяють. )(уйло, як йому по праву належить, пеший підор.
А взагалі - "хороші хлопці".
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02.04.2025 20:37 Відповісти
ми теж до 14 року так думали.
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02.04.2025 20:37 Відповісти
а Рютте дело говорит, только вот не делает нихера, в отличии от Путина
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02.04.2025 20:45 Відповісти
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02.04.2025 20:45 Відповісти
Як і від дапа. Сіамські близнюки.
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02.04.2025 20:46 Відповісти
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02.04.2025 20:47 Відповісти
"Ви можете почути багато божевільних речей від Путіна й від Росії, включаючи їхні вимоги навколо мирної угоди або чогось іншого. Я б не сприймав цього надто серйозно ...Негідник натівський Рютте.ЩОБ ЗРОЗУМІТИ БОЖЕВІЛЛЯ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ І КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ.НАВДАЙСЯ НА УКРАЇНСЬКІ КЛАДОВИЩА....
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02.04.2025 21:19 Відповісти
Рютте-яскравий приклад,коли місце сидіння впливає на точку зору.
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02.04.2025 22:12 Відповісти
«Все простіше. Все набагато простіше. Просто, якщо хтось коли-небудь буде говорити, що хоче вас убити - повірте йому. Не шукайте пояснень, чому насправді він має на увазі зовсім інше, не розказуйте одне одному, що це просто якась політика та інші ігри. Просто повірте. А далі: можете - бийтеся, не можете - тікайте. Але головне - повірте. Відразу...«
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02.04.2025 22:40 Відповісти
Від путіна і трампа можна почути багато божевільних заяв, не варто їх сприймати надто серйозно, - Рютте
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03.04.2025 08:36 Відповісти
 
 