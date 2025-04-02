Рютте прогнозує зростання вимог до оборонних видатків у НАТО: доведеться витрачати значно більше ніж 3% від ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свої очікування він майбутнього рішення саміту НАТО щодо зростання оборонних витрат Альянсу. Він очікує, що за результатами оцінки вимоги Альянсу до витрат його держав-членів зростуть як мінімум у півтора раза.

Про це Рютте сказав журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи заяви посадовців США про потребу серйозно наростити витрати членів Альянсу на оборону, генсек заявив, що фінальне рішення очікується на саміті НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі.

Рютте сказав, що під час підготовки до саміту НАТО необхідно оцінити оборонні видатки в Альянсі.

"Також потрібно точно визначити, яких цілей нам потрібно досягти, і які прогалини (у оборонних спроможностях, - ред.) ми маємо. Ми завершимо цей процес (оцінку потреб, - ред.) на початку червня з міністрами оборони",- сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що перший аналіз вже визначив деякі проблемні сфери.

"Ми вже визначили, зокрема, що нам потрібно більше далекобійних потужностей. Також нам потрібно збільшити інвестиції в усе, що стосується сухопутних військ, їхнього оснащення",- сказав Рютте.

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Генсек Альянсу прогнозує, що за результатами оцінки вимоги Альянсу до витрат його держав-членів зростуть як мінімум у півтора раза.

"Можна припустити, що доведеться витрачати значно більше ніж 3% (від ВВП, - ред.), щоби закрити прогалини і переконатися, що можемо гарантувати безпеку у цій частині Європи... Європейці активізуються. І це має вирішальне значення через загрози з боку Росії і зростаючі загрози з боку Китаю, а також Північної Кореї", - сказав посадовець.

Наразі від держав-членів вимагають витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

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