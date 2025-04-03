Близько 284 тисяч цивільних залишається на Донеччині

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються близько 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей, обов’язкова евакуація у регіоні триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"Триває евакуація, і станом на 1 квітня загалом з підконтрольної українській владі території області було евакуйовано більш як 1 млн 216 тис. цивільного населення. З яких 189 700 – це діти і близько 46 500 – особи з інвалідністю. На підконтрольній українській владі території області залишається близько 284 тисяч осіб цивільного населення", - розповів він.

Петлін уточнив, що серед цивільних осіб, які наразі залишаються на підконтрольній Україні території Донеччини, налічується 21 940 дітей.

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