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Новини Евакуація з Донеччини
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313 людей залишаються в Торецькій громаді та Часовому Яру, - ОВА

Так зараз виглядає Часів Яр

Нині в Торецькій громаді на Донеччині залишаються 142 людини, а в Часовому Яру – 171.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Торецьку зараз залишаються 48 людей, а в Торецькій громаді – 142 людини. В самому Часовому Яру залишається 171 людина. Туди найскладніше заїхати, тому що там проходить дуже активна фаза війни", - розповів він.

Філашкін зауважив, що лише завдяки військовим можна доставити допомогу цим людям, а цивільним благодійним організаціям туди заїхати вже неможливо.

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"Наші військові, наші захисники, вони дуже мужні і дуже злагоджені і допомагають нам в цьому напрямку. Все тільки завдяки їм. Бо цивільним благодійним організаціям, які займалися до цього майже пів року евакуацією населення з міст Торецьк і Часів Яр, зараз заїхати туди неможливо. Там під щільним обстрілом всі шляхи", - додав він.

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Автор: 

евакуація (2309) Донецька область (8401) Торецьк (451) Часів Яр (327) Бахмутський район (368)


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Генштаб вже свої зведення не публікує? П'ятихатки та Лобкове на Запоріжжі втрачені? Дуже хєрово якщо так.
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02.04.2025 20:32 Відповісти
 
 