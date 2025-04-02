313 людей залишаються в Торецькій громаді та Часовому Яру, - ОВА

Нині в Торецькій громаді на Донеччині залишаються 142 людини, а в Часовому Яру – 171.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Торецьку зараз залишаються 48 людей, а в Торецькій громаді – 142 людини. В самому Часовому Яру залишається 171 людина. Туди найскладніше заїхати, тому що там проходить дуже активна фаза війни", - розповів він.

Філашкін зауважив, що лише завдяки військовим можна доставити допомогу цим людям, а цивільним благодійним організаціям туди заїхати вже неможливо.

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"Наші військові, наші захисники, вони дуже мужні і дуже злагоджені і допомагають нам в цьому напрямку. Все тільки завдяки їм. Бо цивільним благодійним організаціям, які займалися до цього майже пів року евакуацією населення з міст Торецьк і Часів Яр, зараз заїхати туди неможливо. Там під щільним обстрілом всі шляхи", - додав він.

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