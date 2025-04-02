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Новини Евакуація з Покровська
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1300 осіб залишаються у Покровську, безпекова ситуація дуже складна, - ОВА

1300 осіб залишаються у Покровську

Станом на зараз у Покровській громаді на Донеччині досі залишаються 3 926 людей, у самому місті – 1300 жителів. Безпекова ситуація дуже складна.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті – 1300. Обстановка там найскладніша", - розповів посадовець.

Філашкін зазначив, що у Покровській громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу. 

"Там працюють пункти незламності, і у всі ми привозимо гуманітарну допомогу та роздаємо людям…Заїжджаємо тільки завдяки нашим військовим, тому що дуже небезпечно потрапляти в такі міста, як Покровськ. Ворог обстрілює кожного дня і вже не тільки ствольною артилерією, а FPV-дронами на оптоволокні. І дуже складно завезти гуманітарну допомогу", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що евакуація з Покровська триває. 

"Вибираємо певний час і при узгодженні з нашими військовими вивозимо людей", - додав Філашкін.

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Автор: 

евакуація (2309) Донецька область (8401) Покровськ (618) Покровський район (539)


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ніколи такого не було у зельоних гнид..і от знову
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02.04.2025 19:25 Відповісти
Найнедолугіше, що може бути, це, ризикуючи життями військових і волонтерів, привозити їжу та гуманітарку ждунам, які в окупації на кацапську камеру белькотітимуть, що потерпали від знущань української влади та воїнів СОУ. Часу виїхати з територій бойових дій було цілком достатньо, навіть інвалідам і пенсам похилого віку.
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02.04.2025 19:31 Відповісти
 
 