1300 осіб залишаються у Покровську, безпекова ситуація дуже складна, - ОВА

Станом на зараз у Покровській громаді на Донеччині досі залишаються 3 926 людей, у самому місті – 1300 жителів. Безпекова ситуація дуже складна.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті – 1300. Обстановка там найскладніша", - розповів посадовець.

Філашкін зазначив, що у Покровській громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу.

"Там працюють пункти незламності, і у всі ми привозимо гуманітарну допомогу та роздаємо людям…Заїжджаємо тільки завдяки нашим військовим, тому що дуже небезпечно потрапляти в такі міста, як Покровськ. Ворог обстрілює кожного дня і вже не тільки ствольною артилерією, а FPV-дронами на оптоволокні. І дуже складно завезти гуманітарну допомогу", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що евакуація з Покровська триває.

"Вибираємо певний час і при узгодженні з нашими військовими вивозимо людей", - додав Філашкін.

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