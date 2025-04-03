Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 919 570 осіб (+1390 за добу), 10 521 танк, 25 625 артсистем, 21 902 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 919570 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 919570 (+1390) осіб,
танків ‒ 10521 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,
артилерійських систем – 25625 (+49) од,
РСЗВ – 1348 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
кораблі /катери 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,
спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
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Читайте статтю Військового Віщуна (OSINT-аналіз): https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025
166! одиниць знищеної техніки та 1390! чумардосів за день.
Трохи техніка піднялась.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 919 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
Історія така: в першу чеченську, в 1994 році, коли знадобилась маса військ (бо тільки спецури не вистачило) - виявилось, що переважна більшість частин лише за 3 роки після розвалу совка прийшли в повністю небоєздатний стан - не в змозі воювати взагалі, техніка не на ходу, навчених солдатів нема. Війну вони фактично програли. Тому аби хоч щось зробити - вони почали в полках (а в них "рідна" полково-дивізійна структура війська) "посилювати" перші батальйони - накачувати технікою за рахунок другого і тертього батальйонів, кадрами тощо. Тому вже під час другої чеченської (1999) їхні сотні полків змогли "виставити" хоч б по 1 батальйону з хоча б "штатною" технікою.
Так і закріпилося - "перший батальйон" полка став поступово "БТГр" - з власним штабом не маленьким, з власною артою, РЕБ/РЕР тощо. І коли навесні 2022 року ЗСУ їм розхєрачило ті сотні БТГр-ів, то вони почали тягти на фронт "другі батальйони". Які ЗНАЧНО гірше були забезпечені кадрами і технікою. В результаті - успішний контрнаступ осінній ЗСУ і втрата засрашинцями єдиного захопленого обласного центру - Херсону. А "треті батальйони" вони так і не змогли направити на фронт - бо вони були фактично пусті.