УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога
4 646 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 919 570 осіб (+1390 за добу), 10 521 танк, 25 625 артсистем, 21 902 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 919570 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 919570 (+1390) осіб,

танків ‒ 10521 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,

артилерійських систем – 25625 (+49) од,

РСЗВ – 1348 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),

крилаті ракети  ‒ 3123 (+0),

кораблі /катери  28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 38 ОБрМП відбили штурм російських піхотинців та ліквідували кількох окупантів. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Минув 4061 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1390! чумардосів за день.
Трохи техніка піднялась.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 919 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
показати весь коментар
03.04.2025 08:47
+14
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.04.2025 07:40
+12
показати весь коментар
03.04.2025 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.04.2025 07:40 Відповісти
А вчорашній катер?
показати весь коментар
03.04.2025 07:45 Відповісти
это было старое видео, типа видеоотчёта пресс-службы ГУР
показати весь коментар
03.04.2025 08:38 Відповісти
В п'ятницю вже традиційно міні ювілей в 10к !
показати весь коментар
03.04.2025 07:52 Відповісти
От же ж клята русня - знов танчики зажала!
Героям слава!
показати весь коментар
03.04.2025 08:31 Відповісти
Танковий кулак розмістив великий палець між вказівним і середнім.
показати весь коментар
03.04.2025 09:57 Відповісти
Не кулак, а бази зберігання показали дно не тільки на основних майданчиках, а навіть в "могильниках" (звалища іржавих залізяк, на які звозили всілякий непотріб після канібалізації в 2022-2023 роках).

Читайте статтю Військового Віщуна (OSINT-аналіз): https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025
показати весь коментар
03.04.2025 19:31 Відповісти
Минув 4061 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1390! чумардосів за день.
Трохи техніка піднялась.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 919 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
показати весь коментар
03.04.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 08:52 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
03.04.2025 08:55 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 09:08 Відповісти
В статуті написано - колонами, от вони і фігачать колонами. А ті, хто вже зрозумів, що колонами - не варіант, просто довго не живуть.
показати весь коментар
03.04.2025 19:29 Відповісти
Починали з БТГ які мали і броню, і арту, і самостійність в прийнятті рішень, а повернулись до "жуковщини" - баранам потрібен пастух з великими зірками, всіх інших (окрім кадирівців) вони відправляють в пішу ероточну прогулянку, велич б'є через край.
показати весь коментар
03.04.2025 19:54 Відповісти
А знаєте, звідки в них "концепція БТГр" з'явилась?

Історія така: в першу чеченську, в 1994 році, коли знадобилась маса військ (бо тільки спецури не вистачило) - виявилось, що переважна більшість частин лише за 3 роки після розвалу совка прийшли в повністю небоєздатний стан - не в змозі воювати взагалі, техніка не на ходу, навчених солдатів нема. Війну вони фактично програли. Тому аби хоч щось зробити - вони почали в полках (а в них "рідна" полково-дивізійна структура війська) "посилювати" перші батальйони - накачувати технікою за рахунок другого і тертього батальйонів, кадрами тощо. Тому вже під час другої чеченської (1999) їхні сотні полків змогли "виставити" хоч б по 1 батальйону з хоча б "штатною" технікою.

Так і закріпилося - "перший батальйон" полка став поступово "БТГр" - з власним штабом не маленьким, з власною артою, РЕБ/РЕР тощо. І коли навесні 2022 року ЗСУ їм розхєрачило ті сотні БТГр-ів, то вони почали тягти на фронт "другі батальйони". Які ЗНАЧНО гірше були забезпечені кадрами і технікою. В результаті - успішний контрнаступ осінній ЗСУ і втрата засрашинцями єдиного захопленого обласного центру - Херсону. А "треті батальйони" вони так і не змогли направити на фронт - бо вони були фактично пусті.
показати весь коментар
03.04.2025 20:48 Відповісти
 
 