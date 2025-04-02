2 948 4
Воїни 38 ОБрМП відбили штурм російських піхотинців та ліквідували кількох окупантів. ВIДЕО
Воїни 503-го окремого батальйону 38-ої окремої бригади морської піхоти ліквідували російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Морпіхи жартують не тіка 01.04....)))
Дякуємо та допомагаймо, як можемо, нашим Захисникам!!
Слава Україні!!