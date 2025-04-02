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Воїни 38 ОБрМП відбили штурм російських піхотинців та ліквідували кількох окупантів. ВIДЕО

Воїни 503-го окремого батальйону 38-ої окремої бригади морської піхоти ліквідували російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

Дивіться: Сили безпілотних систем уразили три ворожі системи ППО загальна вартість яких становить $50 мільйонів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) 38 окрема бригада морської піхоти (28)


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Кількох??? Кілька??? Нуво нах кільку брати!!! Ще й один кількох ворушиться - у банку живцем...
Морпіхи жартують не тіка 01.04....)))
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02.04.2025 23:57 Відповісти
Добру та Героїчну справу, роблять Захисники України!!!
Дякуємо та допомагаймо, як можемо, нашим Захисникам!!
Слава Україні!!
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03.04.2025 00:07 Відповісти
Стильна підбірочка, і музон атмосферний. Тихої ночі українцям.
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03.04.2025 00:38 Відповісти
Викопай москалику собі комфортабельну нору, а ЗСУ скинуть тобі опаленя...
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03.04.2025 01:02 Відповісти
 
 