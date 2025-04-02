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Сили безпілотних систем уразили три ворожі системи ППО загальна вартість яких становить $50 мільйонів. ВIДЕО

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку.

Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько $50 мільйонів. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) ЗРК (204) Сили безпілотних систем (92)


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Только вот вот за последние 45 мин уже 15 ударов по Харькову. Конечно точно знать невозможно, но с последними сутками такое впечатление, что сбивать или нечем, или не получается. В основном по жилью лупят твари. Всю ночь город под ударом как никакой иной за все три года. До примерно 6 утра молотят и ближнюю область, там кабами равняют все.
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02.04.2025 22:42 Відповісти
Немає кому організувати захист Харкова. Там на місці можна було б з випускників ХАІ зібрати нормальні інженерні колективи по ППО і дронах. Цілий аерокосмічний університет же, блін. І були там дуже толкові хлопці, я колись трохи спілкувався з одним. Ну він давно в США ,але ж не всі виїхали. Не організовують, бо управління країною в руках чужинців, саботажників, крадунів.
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03.04.2025 03:55 Відповісти
Много можно тут напечатать, да смысла нет уже. Совсем. Очень давно как то пошутил в сети, что мол как только переименовали в аэрокосмический (в 90гг) капец теперь точно. Ох и досталось мне в коментах. Сам завод в реале за последние 20 лет абсолютно ничего не сделал, при чучме ещё образец склепали и капец. Да никого не осталось совсем и давно. И другой завод всем известный тоже, что на старой улице с трамваем где. Даже не было прилётов. Глухарь там. Этот город уже никогда не станет таким как был. Слишком близко твари. На Южном 3-4 поезда в день и пол электрички. Из громадного транзитного стал тупиковый, как в Одессе---но там море дальше. И конечно возраст тех что конечно же могли бы из принципа хлопнуть дверью на старости! Та и выехали многие навсегда и давно. Та же картина по НИИ, и по главной теме, что будоражит, про яо. Тоже некому уже. Здесь касабы упредили, бомбанули сразу по части товарища Вальтера что. Для тех кто знает. Ну может быть.....
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03.04.2025 16:31 Відповісти
Слава ЗСУ , молодці👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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02.04.2025 22:51 Відповісти
 
 