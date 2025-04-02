Сили безпілотних систем уразили три ворожі системи ППО загальна вартість яких становить $50 мільйонів. ВIДЕО

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку.

Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько $50 мільйонів. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення, повідомляє Цензор.НЕТ.

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