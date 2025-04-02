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Російські десантники були ліквідовані під час висадки з бронемашини бійцями 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Російські десантники намагалися провести висадку з бронетехніки, але їхній "маневр" закінчився фатально. Під час виходу окупанти потрапили під точні удари скидів боєприпасів 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади. 

Українські оператори безпілотників спостерігали за рухом ворожої техніки й завдали удару в той момент, коли десант висаджувався. У результаті прицільних скидів ворожі бійці були ліквідовані, а бронетехніка отримала серйозні ушкодження, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант після поранення йде полем і на ходу підриває гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+15
Кацап нижній брейк лабає ...)))))
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02.04.2025 21:57
+12
А шо сі стало? "Пасажири" хотіли вийти через задню фіртку і за проїзд не оплатити....?
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02.04.2025 21:58
+5
Один жадібний під@р спіймав всі скиди.
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02.04.2025 22:13
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02.04.2025 21:54 Відповісти
Кацап нижній брейк лабає ...)))))
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02.04.2025 21:57 Відповісти
А шо сі стало? "Пасажири" хотіли вийти через задню фіртку і за проїзд не оплатити....?
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02.04.2025 21:58 Відповісти
а що це за башня в бмп?
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02.04.2025 22:04 Відповісти
Один жадібний під@р спіймав всі скиди.
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02.04.2025 22:13 Відповісти
Та какие же они десантники, они петухи...
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02.04.2025 22:17 Відповісти
Славні хлопці - хлопці-слобожанці!!!
Небо - НАШ! Слобожанщина - НАШ! Аеромобільні - Кращі!
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02.04.2025 22:23 Відповісти
Ані думалі, шо ета бутилки лєтят і іх нада разбівать галавой ! Жаль толька, шо фантанаф рядом нєбило !!!
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02.04.2025 22:26 Відповісти
І глазом нє успєл маргнуть кацап, а дупа вже піймала пєтуха
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02.04.2025 22:33 Відповісти
і ці люди дражнять естонців за загальмованість.
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02.04.2025 23:32 Відповісти
Свіженькі кацапи, очевидно. Ще не з'явився рефлекс "техніка зупинились - драпай від неї". А з'являється він після першого ж десантування, до речі.
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02.04.2025 23:44 Відповісти
Незаперечна істина! Хороший кацап це дохлий кацап,! "Гарні кацапи в хороших трунах, погані в поганих"...І якмога побільше їх в трунах !!!
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09.04.2025 07:01 Відповісти
 
 