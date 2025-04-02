Російські десантники були ліквідовані під час висадки з бронемашини бійцями 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Російські десантники намагалися провести висадку з бронетехніки, але їхній "маневр" закінчився фатально. Під час виходу окупанти потрапили під точні удари скидів боєприпасів 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Українські оператори безпілотників спостерігали за рухом ворожої техніки й завдали удару в той момент, коли десант висаджувався. У результаті прицільних скидів ворожі бійці були ліквідовані, а бронетехніка отримала серйозні ушкодження, повідомляє Цензор.НЕТ.

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