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Російські десантники були ліквідовані під час висадки з бронемашини бійцями 81 ОАеМБр. ВIДЕО
Російські десантники намагалися провести висадку з бронетехніки, але їхній "маневр" закінчився фатально. Під час виходу окупанти потрапили під точні удари скидів боєприпасів 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Українські оператори безпілотників спостерігали за рухом ворожої техніки й завдали удару в той момент, коли десант висаджувався. У результаті прицільних скидів ворожі бійці були ліквідовані, а бронетехніка отримала серйозні ушкодження, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Роман с камнем
показати весь коментар02.04.2025 21:57
+12 Luk Viktor
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+5 Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 22:13
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