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Окупант після поранення йде полем і на ходу підриває гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО
На Новопавлівському напрямку українські захисники з роти ударних БпАК "Manticore" 214-го окремого штурмового батальйону зафіксували безпрецедентний випадок на полі бою. Після влучання боєприпасу з дрона російський загарбник попри поранення, спробував втекти.
Втім, зрозумівши, що шансів на порятунок немає, окупант дістав гранату та підірвав себе на ходу. Момент ліквідації зафіксований на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Ирина Александра
показати весь коментар02.04.2025 20:53
+15 Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 20:56
+11 Andrew Moon
показати весь коментар02.04.2025 20:57
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Пас бы он коров.
Й#б бы его мерин -
Был бы жив-здоров...
у фільмі валькірія показано як правильно себе підривати гранатою.
ось оцей підрив лише відірвав руку по лікоть та покалічив бочину.