Окупант після поранення йде полем і на ходу підриває гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку українські захисники з роти ударних БпАК "Manticore" 214-го окремого штурмового батальйону зафіксували безпрецедентний випадок на полі бою. Після влучання боєприпасу з дрона російський загарбник попри поранення, спробував втекти.

Втім, зрозумівши, що шансів на порятунок немає, окупант дістав гранату та підірвав себе на ходу. Момент ліквідації зафіксований на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

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