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Окупант після поранення йде полем і на ходу підриває гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку українські захисники з роти ударних БпАК "Manticore" 214-го окремого штурмового батальйону зафіксували безпрецедентний випадок на полі бою. Після влучання боєприпасу з дрона російський загарбник попри поранення, спробував втекти.

Втім, зрозумівши, що шансів на порятунок немає, окупант дістав гранату та підірвав себе на ходу. Момент ліквідації зафіксований на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський солдат усіма способами намагався врятуватися від безпілотника, але згодом застрелився. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) самогубство (631)


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Топ коментарі
+18
красава.. вот би усі так...
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02.04.2025 20:53
+15
Значно веселіше було б підірвати гранату серед товаришів по зброї, разом з командиром - буде не так сумно і безвихідно.
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02.04.2025 20:56
+11
Подпісал пєрєміріє...
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02.04.2025 20:57
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красава.. вот би усі так...
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02.04.2025 20:53 Відповісти
Значно веселіше було б підірвати гранату серед товаришів по зброї, разом з командиром - буде не так сумно і безвихідно.
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02.04.2025 20:56 Відповісти
Подпісал пєрєміріє...
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02.04.2025 20:57 Відповісти
" Правильное решение". Це дійсно "чудовий хлопець".
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02.04.2025 20:57 Відповісти
Хороший кацап це дохлий кацап
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02.04.2025 21:23 Відповісти
Жил бы он в деревне -
Пас бы он коров.
Й#б бы его мерин -
Был бы жив-здоров...
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02.04.2025 20:59 Відповісти
Нелогічно... "Мєрин" - кастрований кінь...
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03.04.2025 01:26 Відповісти
Не дошёл однако...
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02.04.2025 21:04 Відповісти
дебіл.
у фільмі валькірія показано як правильно себе підривати гранатою.
ось оцей підрив лише відірвав руку по лікоть та покалічив бочину.
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02.04.2025 21:05 Відповісти
та ж поранений красіво - це набагато краще, аніж здохлий. Буде їздити у візочку і всіх ********* в рідному Засранську. Мене дуже нервує, коли великосердні дроноводи наші кидають другу бомбочку на пораненого. Економічно невигідно вапше.
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02.04.2025 21:32 Відповісти
Це була гарна мирна угода
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02.04.2025 21:12 Відповісти
Рашистик с детства не жил как человек, и сдох как животное. Хотя это я зря на животных наговариваю. Животные гораздо умнее рашистов.
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02.04.2025 21:47 Відповісти
"бєспєчьний азарной брадяга" чимчикує Україною. І тут бацъ - самъ Й накабздонъ пра мгнавенья галасітъ...
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02.04.2025 21:52 Відповісти
Напишу по кацапськи - соловей терпел, крепился, вынул гуй и застрелился.
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03.04.2025 01:12 Відповісти
А дома неможна було порізать вени один одного пристрелить всерівно за це гроші клавка не отримає
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04.04.2025 13:53 Відповісти
 
 