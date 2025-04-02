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Російський солдат усіма способами намагався врятуватися від безпілотника, але згодом застрелився. ВIДЕО
На одному з напрямків російський військовий намагався всіма способами врятуватися від українського ударного безпілотника. Він біг, ховався, намагався ухилитися, але дрон методично переслідував його.
Відчайдушні спроби уникнути удару не допомогли – зрештою, окупант зрозумів неминучість своєї долі та пустив собі кулю в голову, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.04.2025 19:35
+6 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар02.04.2025 20:34
+4 Яр Холодний
показати весь коментар02.04.2025 19:50
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Чтоб так жіть - да лучшє умєрєть.
- Мамо! А які на смак курортники?
- Смачні... Тільки їх треба уміть їсти. Спочатку треба підплисти до нього і показать спинний плавник над водою. Потім повільно зробить навкруги нього кілька кругів... І лише потім їсти...
- А що - відразу не можна?!...
- Можна... Якщо ти збоченець і любиш м"ясо з гімном...