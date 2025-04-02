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Російський солдат усіма способами намагався врятуватися від безпілотника, але згодом застрелився. ВIДЕО

На одному з напрямків російський військовий намагався всіма способами врятуватися від українського ударного безпілотника. Він біг, ховався, намагався ухилитися, але дрон методично переслідував його.

Відчайдушні спроби уникнути удару не допомогли – зрештою, окупант зрозумів неминучість своєї долі та пустив собі кулю в голову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Розвідники "Хартії" влаштували засідку для окупантів на Харківщині та завдали ударів по автівках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) самогубство (631)


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Топ коментарі
+10
Перед смертю потів? - потів! - це добре
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02.04.2025 19:35
+6
От і здохло втомленим... І навищо було оте все? Приїхав би як людина на позицію із своїм кульком, заліз в нього і застрелився... Та хіба воно людина? про що це я?
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02.04.2025 20:34
+4
Маленьке акуленя питає маму:
- Мамо! А які на смак курортники?
- Смачні... Тільки їх треба уміть їсти. Спочатку треба підплисти до нього і показать спинний плавник над водою. Потім повільно зробить навкруги нього кілька кругів... І лише потім їсти...
- А що - відразу не можна?!...
- Можна... Якщо ти збоченець і любиш м"ясо з гімном...
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02.04.2025 19:50
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Перед смертю потів? - потів! - це добре
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02.04.2025 19:35 Відповісти
От і здохло втомленим... І навищо було оте все? Приїхав би як людина на позицію із своїм кульком, заліз в нього і застрелився... Та хіба воно людина? про що це я?
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02.04.2025 20:34 Відповісти
Я їм це постійно кажу. Де мене ще не забанили. А це мало где. Обкліюй двері і окна скотчем, відкрий всі чотири конфорки, випий стакан стєкломоя, почекай 15 хвилин, доки не буде сильно воняти природним газом, випий ще стакан стєкломоя, закури цигарку. Бажано жити на першому поверсі 9-ти поверхівки
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03.04.2025 23:35 Відповісти
Особо рекомендовано к просмотру во время воздушной тревоги. Проверено - успокаивает на раз!
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02.04.2025 22:44 Відповісти
"Метод 7 (самий ефективний)" - це не українською. Це калька з рузьгої!
Найефективніший.
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02.04.2025 19:38 Відповісти
Типова для русні.
Чтоб так жіть - да лучшє умєрєть.
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02.04.2025 19:39 Відповісти
Довбодятел міг би ще в своєму мухосранську самоліквідуватись
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02.04.2025 19:40 Відповісти
Імітація, на гачок не натискав.
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02.04.2025 19:40 Відповісти
Ніндзя-Колобок і його коронний кувирок-наїбок.
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02.04.2025 19:49 Відповісти
Маленьке акуленя питає маму:
- Мамо! А які на смак курортники?
- Смачні... Тільки їх треба уміть їсти. Спочатку треба підплисти до нього і показать спинний плавник над водою. Потім повільно зробить навкруги нього кілька кругів... І лише потім їсти...
- А що - відразу не можна?!...
- Можна... Якщо ти збоченець і любиш м"ясо з гімном...
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02.04.2025 19:50 Відповісти
Печінку ще не виклювали?))))
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02.04.2025 22:17 Відповісти
Це ти про тих "гімноплюїв"? Ти байку Крилова, "Слон і Моська" пам"ятаєш? Тут приблизно, та сама картина...
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03.04.2025 00:44 Відповісти
А де там видно, що він застрелився? Треба, було з ним не гратися в ігри, а одразу валити.
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02.04.2025 20:00 Відповісти
ще б написали-повісився
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02.04.2025 21:01 Відповісти
Повісився Вакула!!!! Пліткарі ЦНсовські...
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02.04.2025 22:14 Відповісти
 
 