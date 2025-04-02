Російський солдат усіма способами намагався врятуватися від безпілотника, але згодом застрелився. ВIДЕО

На одному з напрямків російський військовий намагався всіма способами врятуватися від українського ударного безпілотника. Він біг, ховався, намагався ухилитися, але дрон методично переслідував його.

Відчайдушні спроби уникнути удару не допомогли – зрештою, окупант зрозумів неминучість своєї долі та пустив собі кулю в голову, повідомляє Цензор.НЕТ.

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