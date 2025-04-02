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Розвідники "Хартії" влаштували засідку для окупантів на Харківщині та завдали ударів по автівках. ВIДЕО
Українські військові батальйону розвідки "Хартії" провели успішну операцію на Харківському напрямку. Вночі дрони виявили несправну автівку окупантів, що застрягла посеред поля. На допомогу прибула ще одна машина, але теж вийшла з ладу.
Поки російські військові намагалися вирішити проблему, оператори дронів скористалися моментом. Точні удари знищили техніку та живу силу противника. Дехто з окупантів намагався сховатися під машинами, інші тікали полем, однак уникнути удару їм не вдалося, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая.
Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них.
(Д. Хармс)
Може засідку робити перед Харківщиною, щоб тими онучами тут і не тхнуло?