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Бійці 24 ОМБР нищать рідкісний бронетранспортер РХМ-4 із десятком окупантів на броні. ВIДЕО

Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила в районі Часового Яру знищили бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80.

На броні в цей час зручно влаштувався з десяток штурмовиків. Як виявилося, цей бронетранспортер - машина хімічного захисту призначена для розвідки зараженої місцевості, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Детонація російської бронемашини на Донеччині після атаки наших прикордонників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) 24 омб імені князя Данила Галицького (252)


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Вже було.
Це шо: білоруська кухня? Та сама картопля тіко під іншою назвою!
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02.04.2025 18:15 Відповісти
Редактор поміняв у попередній новині 8 на 10 - і чергова "новина" готова.
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02.04.2025 18:23 Відповісти
Ангеліна Шорохова автор, ви гланьте на неї.
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02.04.2025 18:49 Відповісти
Ну на Цензорі - пристойно... На онліфан шукати?)))
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02.04.2025 22:50 Відповісти
я то їх нелюблю цих "авторів" але в захист цих "професіоналів" скажу шо один автор не слідкує шо там інший викладує, через шо і виходить плутанина.
п.с. а тій мокрощьолці, да, по трусам дав би)
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02.04.2025 23:14 Відповісти
Кацапи витягують із баз зберігання останній брухт.
Анало-говнети закінчились...
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02.04.2025 19:25 Відповісти
Невже і "хіміки" на 0 *******...
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02.04.2025 22:53 Відповісти
Сразу 10 миллионеров поедут домой в черных мешках!!!
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02.04.2025 23:31 Відповісти
чего это она редкая??? машина химразведки-как говна.....
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03.04.2025 18:29 Відповісти
 
 