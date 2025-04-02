Бійці 24 ОМБР нищать рідкісний бронетранспортер РХМ-4 із десятком окупантів на броні. ВIДЕО

Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила в районі Часового Яру знищили бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80.

На броні в цей час зручно влаштувався з десяток штурмовиків. Як виявилося, цей бронетранспортер - машина хімічного захисту призначена для розвідки зараженої місцевості, передає Цензор.НЕТ.

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