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Бійці 24 ОМБР нищать рідкісний бронетранспортер РХМ-4 із десятком окупантів на броні. ВIДЕО
Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила в районі Часового Яру знищили бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80.
На броні в цей час зручно влаштувався з десяток штурмовиків. Як виявилося, цей бронетранспортер - машина хімічного захисту призначена для розвідки зараженої місцевості, передає Цензор.НЕТ.
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Це шо: білоруська кухня? Та сама картопля тіко під іншою назвою!
п.с. а тій мокрощьолці, да, по трусам дав би)
Анало-говнети закінчились...