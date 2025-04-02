Детонація російської бронемашини на Донеччині після атаки наших прикордонників. ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк і дві БМП противника на Донеччині, а також зупинили спробу ворожого штурму.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

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