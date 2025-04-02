5 302 3
Детонація російської бронемашини на Донеччині після атаки наших прикордонників. ВIДЕО
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк і дві БМП противника на Донеччині, а також зупинили спробу ворожого штурму.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кордон - НАШ!