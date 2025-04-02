УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11135 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 302 3

Детонація російської бронемашини на Донеччині після атаки наших прикордонників. ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк і дві БМП противника на Донеччині, а також зупинили спробу ворожого штурму.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили три укриття росіян FPV-дронами на Запорізькому напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) Держприкордонслужба ДПСУ (5958) знищення (7194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підсмажили кокон разом з глистами.
показати весь коментар
02.04.2025 16:46 Відповісти
Піськов де?
показати весь коментар
02.04.2025 17:07 Відповісти
Щось Фенікси моцне вішають...
Кордон - НАШ!
показати весь коментар
02.04.2025 23:07 Відповісти
 
 