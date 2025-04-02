УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11135 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
1 540 4

Прикордонники знищили три укриття росіян FPV-дронами на Запорізькому напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Бійці 8-го загону Державної прикордонної служби України завдали удару по позиціях російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингу тимчасово окупованих територій виявили противника та його укриття. За допомогою FPV-дронів пілоти Держприкордонслужби від душі "пройшлися" по ворожих позиціях. У підсумку бойової роботи прикордонників: зруйновані три укриття загарбників, втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 1450 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Запоріжжя (2263) Запорізька область (3588) укриття (293) fpv-дрон (108) Запорізький район (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб таке укриття знищити - КАБ потрібно, і не один....
показати весь коментар
02.04.2025 11:55 Відповісти
Окупант сцицця, пілот тренується)
Кордон - НАШ!
показати весь коментар
02.04.2025 12:15 Відповісти
тоді ЗАЛІК!
показати весь коментар
02.04.2025 12:29 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2025 11:58 Відповісти
 
 