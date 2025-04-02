Прикордонники знищили три укриття росіян FPV-дронами на Запорізькому напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Бійці 8-го загону Державної прикордонної служби України завдали удару по позиціях російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингу тимчасово окупованих територій виявили противника та його укриття. За допомогою FPV-дронів пілоти Держприкордонслужби від душі "пройшлися" по ворожих позиціях. У підсумку бойової роботи прикордонників: зруйновані три укриття загарбників, втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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