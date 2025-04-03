Доба на Запоріжжі: окупанти обстріляли 8 населених пунктів, пошкоджені будинки
Впродовж доби окупанти завдали 539 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Залізничному. А також:
- 294 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 25 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новодарівку, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 217 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 8 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль