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Новини Результат роботи ППО
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ППО збила 28 "шахедів" із 39 випущених, 7 цілей - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 3 квітня 2025 року. Як відпрацювала ППО

У ніч на 3 квітня 2025 року російські війська випустили по Україні 39 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

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Атака шахедів 3 квітня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (28365) ППО (3172) Повітряні сили (2621)


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А наші не виносять НПФ та нафтобази. Касаби радіють. І це ініціатива Вови.
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03.04.2025 09:10 Відповісти
У Харкові тільки 15+ прильотів. Це уламки від шахедів з Харкова долетіли до Павлограда,як-шо що.
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03.04.2025 09:14 Відповісти
Якось мало останнім часом. Накопичують, падлюки.
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03.04.2025 09:26 Відповісти
 
 