ППО збила 28 "шахедів" із 39 випущених, 7 цілей - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 3 квітня 2025 року російські війська випустили по Україні 39 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старый зольдат
показати весь коментар03.04.2025 09:10 Відповісти Мені подобається 0
Dnipro #530906
показати весь коментар03.04.2025 09:14 Відповісти Мені подобається 4
Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.04.2025 09:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль