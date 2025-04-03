ППО збила 28 "шахедів" із 39 випущених, 7 цілей - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 3 квітня 2025 року російські війська випустили по Україні 39 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.



7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

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