НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ в Україну, - Financial Times

Посадовці НАТО вивчають використання систем управління і контролю, а також літаків раннього попередження. Структури Альянсу можуть використовуватися під час розгортання європейських сил в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Зокрема така пропозиція обговорюється на переговорах, що проводяться Францією і Великою Британією. Також сили використовуватимуть загальні можливості розвідки, спостереження і рекогносцировки Альянсу. За словами чиновників, ця пропозиція була однією з кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до досягнення остаточної угоди.

"Якщо ми збираємося розгорнути сили і засоби з десятків країн в Україні, то НАТО - це єдиний варіант, який ми можемо використовувати", - сказав один із чиновників.

За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Велика Британія і Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління для управління великим багатонаціональним військовим контингентом в Україні. Але, за його словами, "якщо ви зможете використовувати активи і механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання".

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"Без американських засобів розвідки і спостереження вони піддавалися б набагато більшому ризику, а їхня здатність виявляти загрози знизилася б", - каже Баррі.

У НАТО також є власний парк літаків раннього попередження і спостереження E-3 Awacs і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б отримати для тривалої або великомасштабної місії в Україні.

Командні та контрольні структури та інші активи НАТО можуть бути використані для місій, не пов'язаних з НАТО, включно з місіями, що проводяться ЄС. Але для цього необхідне одноголосне схвалення членів альянсу.

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