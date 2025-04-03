НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ в Україну, - Financial Times
Посадовці НАТО вивчають використання систем управління і контролю, а також літаків раннього попередження. Структури Альянсу можуть використовуватися під час розгортання європейських сил в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.
Зокрема така пропозиція обговорюється на переговорах, що проводяться Францією і Великою Британією. Також сили використовуватимуть загальні можливості розвідки, спостереження і рекогносцировки Альянсу. За словами чиновників, ця пропозиція була однією з кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до досягнення остаточної угоди.
"Якщо ми збираємося розгорнути сили і засоби з десятків країн в Україні, то НАТО - це єдиний варіант, який ми можемо використовувати", - сказав один із чиновників.
За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Велика Британія і Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління для управління великим багатонаціональним військовим контингентом в Україні. Але, за його словами, "якщо ви зможете використовувати активи і механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання".
"Без американських засобів розвідки і спостереження вони піддавалися б набагато більшому ризику, а їхня здатність виявляти загрози знизилася б", - каже Баррі.
У НАТО також є власний парк літаків раннього попередження і спостереження E-3 Awacs і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б отримати для тривалої або великомасштабної місії в Україні.
Командні та контрольні структури та інші активи НАТО можуть бути використані для місій, не пов'язаних з НАТО, включно з місіями, що проводяться ЄС. Але для цього необхідне одноголосне схвалення членів альянсу.
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Британія і Франція дають задню, киваючи на НАТО.
Трамп не підпишеться на таке. Йому ще з Китаєм воювати (як він думає).
Все прекрасно понимают что не будет никаких войск. Их даже высадить нечем, если США не даст корабли\самолеты. Они вон в январе проводили в Румынии\Греции учения по развертыванию сил быстрого реагирования - 10 тысяч военнослужащих туда собрались за 10 дней. У нас учебку быстрее проходят, неделя - и ты штурмовик.
Стармер хотел иметь здесь британские войска, когда статус Черного Моря и украинских портов был неясен. Когда Пыня с Трампом договорились о перемирии на море, и о том что порты потом будут открыты для всех включая РФ - Стармер сразу дал заднюю, типа этот момент должен выноситься на голосование в Парламент. И сейчас вот это оказывается НАТО должно. Ну конечно должно, особенно учитывая что на такой случай в НАТО держат Венгрию с Турцией, которые конечно же крякнут "против".
Смотришь на этот мир, и понимаешь что возможно Зеленский тут еще не самый печальный клоун.
НАТО аналізує… і пише товсті звіти, які ніхто не читає.
НАТО обговорює… на елітних курортах із шампанським у руках.
НАТО прогнозує… що якщо нічого не робити, то нічого й не зміниться.
НАТО планує… спланувати ще один план із запланованими консультаціями.
НАТО збирається… з духом, але поки що боїться.
А на полі бою: «Тримайтеся, хлопці! Ще трохи, і вони дійдуть до стадії "розгляду можливих варіантів схвалення рішення про потенційне ухвалення попередніх намірів щодо майбутніх дій"!»