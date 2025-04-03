ЗСУ відбили атаки на Куп’янському напрямку: росіяни намагаються форсувати Оскіл, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти активізували бойові дії на Куп’янському напрямку, намагаючись переправити підрозділи через річку Оскіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники успішно відбили атаки поблизу Кам’янки, Нової Кругляківки та Загризового, не допустивши просування противника.

Також загострилася ситуація на інших напрямках.

▪ Харківський напрямок - окупанти атакували Вовчанськ, але українські сили утримали позиції.

▪ Лиманський напрямок - ворог безуспішно штурмував позиції ЗСУ біля Новосергіївки, Зеленій Долини, Торського та Ямполівки.

▪ Сіверський напрямок - українські війська зупинили наступ на Верхньокам’янське та Білогорівку, змусивши росіян відступити.

▪ Краматорський і Торецький напрямки - тривають запеклі бої поблизу Часового Яру, Дружби та Торецька, але втрат позицій не допущено.

▪ Покровський напрямок - росіяни безуспішно атакують у напрямку Єлизаветівки, Новоукраїнки та Олексіївки.

▪ Новопавлівський напрямок - українська оборона витримала чергові штурми в районах Костянтинополя, Веселого та Мирного.

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