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Ворог має просування у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулись у П'ятихатках та Андріївці. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся в П'ятихатках (Запорізька область) та Андріївці (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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Карта
Карта

Автор: 

Запорізька область (3588) Донецька область (8401) бойові дії (3760) Василівський район (36) П’ятихатки (3) Андріївка (15) DeepState (87)


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А які зараз варіанти?
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03.04.2025 13:42 Відповісти
Здаєшся?
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03.04.2025 14:02 Відповісти
что предлагаешь? есть варианты? озвучь
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03.04.2025 14:03 Відповісти
Вже і в Запорізькій просування? Жесть… Зеленський, що ти там? Все нормально у тебе?
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04.04.2025 01:41 Відповісти
Єврейському клоуну, хоч кіл на голові теши! Він НЕ прибере московита Сирського. А з цим довбнем успіхів у війні не буде НІКОЛИ!
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04.04.2025 07:15 Відповісти
 
 