Ворог має просування у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулись у П'ятихатках та Андріївці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся в П'ятихатках (Запорізька область) та Андріївці (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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