Ворог має просування у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники просунулись у П'ятихатках та Андріївці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся в П'ятихатках (Запорізька область) та Андріївці (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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юрий Шмалько #512164
показати весь коментар03.04.2025 13:42 Відповісти Мені подобається 2
Mike Lmi
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Yevhen Dyskin
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Cyril ViXP
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Володимир Трощинський #578642
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