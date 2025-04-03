РФ найбільше атакує на Покровському, Торецькому та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Протягом 2 квітня 2025 року Сили оборони України провели 216 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Миропільське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Покровськ, Яблунівка, Олександро-Калинове, Малинівка, Нова Полтавка, Гродівка, Удачне, Котлярівка, Новопавлівка, Красна Поляна, Іскра, Одрадне, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області.

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Ураження окупантів

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

Харківщина

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.



На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

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Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.



На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.



Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

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Південь

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.



На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.



Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій наших оборонців.

Курщина

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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