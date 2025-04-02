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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Тиск США зрештою змусить Росію погодитися на припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що міжнародний тиск, передусім з боку США, зрештою змусить Росію погодитися на припинення вогню.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна продемонструвала - і всі на цьому наголошують - готовність до повного й безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і "рускіє" не мають права ставити будь-які умови", - зазначив Зеленський.

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Він також запевнив, що Київ не погодиться на зняття санкцій із РФ в обмін на тимчасове 30-денне перемир'я, а ця позиція підтримується європейськими партнерами.

Президент зазначив, що Росія намагається досягти територіальних успіхів, зокрема на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках, проте її спроби наступу.

"Я думаю, що посилений тиск і діалог американців із ними призведе все одно до припинення вогню", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) росія (65052) США (22685) війна в Україні (3738) припинення вогню (120)


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Топ коментарі
+12
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02.04.2025 17:32
+8
Покі за тестікулиофшорні не візьмут особисто ***** і особисто тебе, Вальодья, аійна буде продовжуватись.
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02.04.2025 17:19
+7
закрийте помийну яму цьому звиздуну!
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02.04.2025 17:58
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А тиск неповаги та злості до зє від Ху та Срампа на ЗЄ зробить головне для КРЕМЛЯ , рейтинг вовчин росте - це не я , це Портніков відмітив у розмові з Юрієм Рашкіним учора .
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02.04.2025 17:16 Відповісти
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ y РАШКИНА: Путин разозлил Трампа. Наконец или опять. ютуб
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02.04.2025 17:17 Відповісти
Допоки тільки давлять на Украіну - путлєру ні холодно ні жарко
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02.04.2025 17:17 Відповісти
Тиск на Україну змусить росію погодитись на умови, на які змушена погодитись Україна під тиском (стамбульські).
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02.04.2025 17:19 Відповісти
Покі за тестікулиофшорні не візьмут особисто ***** і особисто тебе, Вальодья, аійна буде продовжуватись.
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02.04.2025 17:19 Відповісти
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02.04.2025 17:32 Відповісти
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02.04.2025 17:37 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Окурку насрати, що про нього думає Трамп, що він там замислив і як лякає. Найвеличнішому вже не 42 годіка, а ким був, таким і лишився.
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02.04.2025 17:39 Відповісти
Що ти несеш тиск на росію США рудим недоумком ? я поки бачу тільки тиск на Україну.
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02.04.2025 17:41 Відповісти
Тиск трампа на простату ×уйла змусить його кінчити, після цього зміна позицій.
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02.04.2025 17:45 Відповісти
тиск повинен бути тільки кувалдою..., інший тиск та рашка просто не відчує
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02.04.2025 17:50 Відповісти
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02.04.2025 17:52 Відповісти
закрийте помийну яму цьому звиздуну!
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02.04.2025 17:58 Відповісти
"Не верю!" (С)
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02.04.2025 18:08 Відповісти
Ага, дурень думкою багатіє
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02.04.2025 18:43 Відповісти
73% зедовбні, це як? ще не зрада?
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02.04.2025 20:30 Відповісти
DJ Тиск???
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02.04.2025 22:59 Відповісти
 
 