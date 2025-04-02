Тиск США зрештою змусить Росію погодитися на припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що міжнародний тиск, передусім з боку США, зрештою змусить Росію погодитися на припинення вогню.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна продемонструвала - і всі на цьому наголошують - готовність до повного й безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і "рускіє" не мають права ставити будь-які умови", - зазначив Зеленський.

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Він також запевнив, що Київ не погодиться на зняття санкцій із РФ в обмін на тимчасове 30-денне перемир'я, а ця позиція підтримується європейськими партнерами.

Президент зазначив, що Росія намагається досягти територіальних успіхів, зокрема на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках, проте її спроби наступу.

"Я думаю, що посилений тиск і діалог американців із ними призведе все одно до припинення вогню", - підсумував Зеленський.

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