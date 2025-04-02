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У лікарнях Дніпра лікували понад 40 тис. поранених, 96% врятували, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї робочої поїздки до Дніпра.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато різних важливих зустрічей. Дуже змістовно. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Хочу за це подякувати вам – просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, – дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато героїчних хлопців. Бажаю якнайшвидшого одужання!" - зазначив він.

Також президент говорив із ветеранами.

Також дивіться: Зеленський обговорив з Бербок продовження підтримки України та гарантії безпеки. ВIДЕО

"Важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про побратимів. І сьогодні були конкретні питання – усе має бути вирішено. Можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і на базі шкіл створювати такі можливості – хороша ідея.

Дійсно важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, – я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало, усе ми зафіксували", - додав він.

Дивіться: Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3264) Зеленський Володимир (23764) Дніпропетровська область (3701) Дніпровський район (68)


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Топ коментарі
+12
Хто дозволив, цій гниді, розповсюджувати цю інформацію....
Це що, запрошення для орків, бити по медичним закладам Дніпра .....
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02.04.2025 15:58
+10
Бутусов, навіщо Ви показуєте це нікчемне, брехливе і мстиве створіння? Вам подобаються мародери і диктатори?! Я, щоб не бачити цю пику і не слухати його гундосики, вже майже 3 роки телевізор не вмикаю.
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02.04.2025 16:34
+9
Очередний лайновідосік від лайнопрезедента,про боротьбу з корупцією,зрадниками,мородерами розкажи мразота,про те як Україну здавав сросіякам,як із за твоїх шашликів на травневі свята тисячі Українців загинуло,бо ви " ********".
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02.04.2025 16:00
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03.04.2025 16:05 Відповісти
Тобто у лікарнях померло 1600 поранених . А це не дуже забагато ?
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02.04.2025 15:58 Відповісти
Хто дозволив, цій гниді, розповсюджувати цю інформацію....
Це що, запрошення для орків, бити по медичним закладам Дніпра .....
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02.04.2025 15:58 Відповісти
Й так всі знають. Навіть гвинтокрили кожен день літають. Та й б'ють іноді.
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02.04.2025 16:20 Відповісти
Очередний лайновідосік від лайнопрезедента,про боротьбу з корупцією,зрадниками,мородерами розкажи мразота,про те як Україну здавав сросіякам,як із за твоїх шашликів на травневі свята тисячі Українців загинуло,бо ви " ********".
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02.04.2025 16:00 Відповісти
Дайте потримати його за кадичок..
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02.04.2025 16:08 Відповісти
А кацапських терористів?
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02.04.2025 16:21 Відповісти
"а тятяптькьіх тьетьотьістів" іди тримай, ах да ти ж на пенсії(((
вмієте тількі на цензорі клясти "ухилянтів" які нехочуйть йти вмирати за такіх як ти дігінератов пенсійного віку, які ще вірять в ******** брехливу
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02.04.2025 16:27 Відповісти
В шпиталь військовий він не хоче завітати? Раптово.... Без попередження...? Не для преси!
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02.04.2025 16:25 Відповісти
Бутусов, навіщо Ви показуєте це нікчемне, брехливе і мстиве створіння? Вам подобаються мародери і диктатори?! Я, щоб не бачити цю пику і не слухати його гундосики, вже майже 3 роки телевізор не вмикаю.
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02.04.2025 16:34 Відповісти
zeйло
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02.04.2025 16:39 Відповісти
Вирішив погрітися в променях чужої слави? Це залежність, слабкість від якої шириться погані наслідки.
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02.04.2025 16:40 Відповісти
якщо в пораненого є грошики то дійсно будуть лікувати!!!!!!!!
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02.04.2025 17:01 Відповісти
Прям мессия, мародер.
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02.04.2025 18:01 Відповісти
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02.04.2025 18:29 Відповісти
Хоч би там у Дніпрі нічого не сталося. Цей бідоносець де не з'явиться, то завжди там потім щось погане відбувається. Я не каркаю, просто така нехорша тенденція
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02.04.2025 18:49 Відповісти
Багато в нас в країні проісходе
Благодаря Зеленському Володі!
І тут гундосе небрите рило всунув,бо і собака без нього не ожениться.Починаючи з "Вагнергейта"ці ЗЕльоні тільки здають.
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02.04.2025 19:39 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
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02.04.2025 19:57 Відповісти
Походу це наводка.
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03.04.2025 09:57 Відповісти
 
 