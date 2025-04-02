У лікарнях Дніпра лікували понад 40 тис. поранених, 96% врятували, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї робочої поїздки до Дніпра.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато різних важливих зустрічей. Дуже змістовно. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Хочу за це подякувати вам – просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, – дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато героїчних хлопців. Бажаю якнайшвидшого одужання!" - зазначив він.

Також президент говорив із ветеранами.

Також дивіться: Зеленський обговорив з Бербок продовження підтримки України та гарантії безпеки. ВIДЕО

"Важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про побратимів. І сьогодні були конкретні питання – усе має бути вирішено. Можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і на базі шкіл створювати такі можливості – хороша ідея.



Дійсно важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, – я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало, усе ми зафіксували", - додав він.

Дивіться: Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. ВIДЕО