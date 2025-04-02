У Трампа визнали, що припинення вогню в Україні до Великодня не відбудеться, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України "за 24 години", але представники Білого дому визнають, що він не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела.

Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою зволікання Кремля і готується чинити тиск на Москву і Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

Видання пише, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як "Київ веде переговори", а також на "опір" угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Проте останніми днями, за словами джерел, чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.

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"Існує глибоке розчарування російським урядом щодо переговорів", - заявив у понеділок Джеймс Х'юїт, речник Ради національної безпеки США. Він додав, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що запровадить вторинні санкції щодо нафти, якщо Росія "не буде серйозно ставитися до мирного врегулювання цього конфлікту".

"Нездатність припинити війну стане значним ударом для Трампа, самоназваного "миротворця й об'єднувача", який під час своєї президентської кампанії неодноразово обіцяв покласти край конфлікту протягом 24 годин", - йдеться у матеріалі.

Під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепартаменту обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду, заявили співрозмовники видання.

Вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

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Раніше Reuters повідомило, що високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.