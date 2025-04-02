У Трампа визнали, що припинення вогню в Україні до Великодня не відбудеться, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України "за 24 години", але представники Білого дому визнають, що він не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела.
Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою зволікання Кремля і готується чинити тиск на Москву і Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.
Видання пише, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як "Київ веде переговори", а також на "опір" угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Проте останніми днями, за словами джерел, чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.
"Існує глибоке розчарування російським урядом щодо переговорів", - заявив у понеділок Джеймс Х'юїт, речник Ради національної безпеки США. Він додав, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що запровадить вторинні санкції щодо нафти, якщо Росія "не буде серйозно ставитися до мирного врегулювання цього конфлікту".
"Нездатність припинити війну стане значним ударом для Трампа, самоназваного "миротворця й об'єднувача", який під час своєї президентської кампанії неодноразово обіцяв покласти край конфлікту протягом 24 годин", - йдеться у матеріалі.
Під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепартаменту обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду, заявили співрозмовники видання.
Вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.
Раніше Reuters повідомило, що високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.
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одне мучає, шо війна і через неї я неможу почати заробляти на такіх дебіляках як ти.
Мимоволі висловлюється страшна підозра!
Ги...
А какие были имена, какие великие политики, куда же все они делись, что даже их потомков не осталось, неужели общество так быстро деградировало?
Процесс превращения человека в обезьяну идёт намного быстрее, чем обезьяна превращалась в человека.
Традиційно цю місію на себе завжди готова взяти росія.
А что та ублюдочная команда натворила уже расказали в нашумевшей статье
the secret History of the War in Ukraine
https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/29/world/europe/us-ukraine-military-war-wiesbaden.html
И не знаю что сейчас, но тогда байда саботировал ВСУ и единственный его страх был - что бы параша не проиграла. Трамп сильно переживает что бы х*ло не проиграл и что бы ВСУ не наносили удары по РФ ? Я пока не вижу такого, чел решил что он Б-г и может все уладить )) Ну посмотрим что будет если уладить не выйдет. А нихера не выйдет это точно ))
До речі. Картинка в новині цікава, але вже остогидла. Новинники - погугліть "президент сша дональд трамп *******" натисніть "картинки" там ще багато цікавого є.
Нормальна логіка авторитарної особистості.
У конфлікті завжди треба підтримувати сильнішу сторону.
Далеко підете, таваріщі.
Китай там, між іншим, не хєр собачий.
Ну буває, буває.
Дєбілів всюди вистачає.
не вийшло? peace-dealer
чому люди обирають ідіотів а не професіоналів
як ви оцінювали розумові здібності тих, які не могли викласти свої думки у речення ?
а може у них і не було ніяких думок щоб викладати, тому і речення не виходили
ви чули ізрєчєнія ЗЕ ? так це ж воно і є.
Хоча гарбузи думають краще, ніж новий президент США. Як виявилося, він дуже погано рахує навіть "до двох".
Важко було створити більш безвихідне становище, аніж те, що за кілька днів улаштував Трамп.
Якщо він продовжить свій потворний наїзд на Україну - то і вона, і Європа просто пошлють його туди, звідки йому краще було б і не вилазити 78 років тому..."
(с) О. Невзоров