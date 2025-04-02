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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перимир’я до Великодня
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У Трампа визнали, що припинення вогню в Україні до Великодня не відбудеться, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України "за 24 години", але представники Білого дому визнають, що він не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела.

Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою зволікання Кремля і готується чинити тиск на Москву і Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

Видання пише, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як "Київ веде переговори", а також на "опір" угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Проте останніми днями, за словами джерел, чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.

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"Існує глибоке розчарування російським урядом щодо переговорів", - заявив у понеділок Джеймс Х'юїт, речник Ради національної безпеки США. Він додав, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що запровадить вторинні санкції щодо нафти, якщо Росія "не буде серйозно ставитися до мирного врегулювання цього конфлікту".

"Нездатність припинити війну стане значним ударом для Трампа, самоназваного "миротворця й об'єднувача", який під час своєї президентської кампанії неодноразово обіцяв покласти край конфлікту протягом 24 годин", - йдеться у матеріалі.

Під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепартаменту обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду, заявили співрозмовники видання.

Вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

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Раніше Reuters повідомило, що високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.

Автор: 

США (22685) перемир’я (895) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738) припинення вогню (120)


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Топ коментарі
+20
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02.04.2025 19:33
+17
Русня не хоче припиняти стріляти, але тиснути треба на Київ.
Нормальна логіка авторитарної особистості.
У конфлікті завжди треба підтримувати сильнішу сторону.
Далеко підете, таваріщі.
Китай там, між іншим, не хєр собачий.
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02.04.2025 19:30
+16
ось такий з тебе президент..... балабол.
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02.04.2025 19:28
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Та є ще цих Великоднів!
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02.04.2025 19:24 Відповісти
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02.04.2025 19:27 Відповісти
Какого года? Стесняюсь спросить у Трампа...отакои! 24 часа сроком долголетний....
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02.04.2025 20:13 Відповісти
Мир+дверь+мяч(англ.)=Пісдабол.
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02.04.2025 19:24 Відповісти
Облом.ua
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02.04.2025 19:26 Відповісти
ось такий з тебе президент..... балабол.
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02.04.2025 19:28 Відповісти
не то шо наш .
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02.04.2025 19:30 Відповісти
за вашого я свічки за упокой в церкві ставлю.
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02.04.2025 19:34 Відповісти
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02.04.2025 20:12 Відповісти
ти мівіну зібрався собі зварити? чи ще й скумбрію7
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02.04.2025 20:21 Відповісти
ага, скумбрію, оту по 8грн, в яку ти віриш і захищаєш.
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02.04.2025 20:36 Відповісти
знайдеш хоч один мій пост де я її захищаю? я ж не зебіл. а порохобот.
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02.04.2025 20:39 Відповісти
ну дивись мені
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02.04.2025 20:40 Відповісти
бо від церкви відлучиш?
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02.04.2025 20:43 Відповісти
ото читаю коментарі такіх як ти і розумі. де взялось ті 73% і чому Україна на 80 місці по IQ.
одне мучає, шо війна і через неї я неможу почати заробляти на такіх дебіляках як ти.
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02.04.2025 20:15 Відповісти
бо ти розумовий імпотент. і не тільки.
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02.04.2025 20:19 Відповісти
"бьо тьі тьотьумьєвьій інтьотьеньть, мємєммємє"
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02.04.2025 20:20 Відповісти
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02.04.2025 20:22 Відповісти
Рудий чорт тампон - лох!
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02.04.2025 19:28 Відповісти
А якже ж тоді закінчення війни за 24 години?
Мимоволі висловлюється страшна підозра!
Ги...
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02.04.2025 19:28 Відповісти
Более позорной команды дебилоидов у власти в Америке ещё не было, за всю историю её существования!

А какие были имена, какие великие политики, куда же все они делись, что даже их потомков не осталось, неужели общество так быстро деградировало?

Процесс превращения человека в обезьяну идёт намного быстрее, чем обезьяна превращалась в человека.
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02.04.2025 19:29 Відповісти
Хто на роль рятівника людства?
Традиційно цю місію на себе завжди готова взяти росія.
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02.04.2025 19:31 Відповісти
часи позорних команд ,від України та США ...настали не просто так , хтось ними грає на полі України , кажуть шо про таке писали , ще до нашої Ери ...
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02.04.2025 19:51 Відповісти
Только не нужно ничего выдумывать, тут ничего сверхъестественного нет, человечество резко деградирует, в разных странах и у разных наций этот процесс идёт с разной скоростью, это зависит от многих факторов , в Америке был хороший генетический базис, поэтому удивительно, что он так быстро сошёл на нет, они практически сегодня сравнялись с самыми худшими в этом плане странами и это печалит.
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02.04.2025 19:57 Відповісти
Ты вообще в своем уме? Предидущая команда с ублюдком байдой лучше Трампа была ???? Совсем приболел?
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02.04.2025 20:08 Відповісти
Ми зараз воюємл зброєю цього "ублюдка", а ось чим воювати будемо коли вона закінчиться, це питання
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02.04.2025 20:10 Відповісти
Будет так же поставлять и Трамп в самом худшем случае, потому что меньше не возможно, но я надеюсь что такого не будет.
А что та ублюдочная команда натворила уже расказали в нашумевшей статье
the secret History of the War in Ukraine
https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/29/world/europe/us-ukraine-military-war-wiesbaden.html

И не знаю что сейчас, но тогда байда саботировал ВСУ и единственный его страх был - что бы параша не проиграла. Трамп сильно переживает что бы х*ло не проиграл и что бы ВСУ не наносили удары по РФ ? Я пока не вижу такого, чел решил что он Б-г и может все уладить )) Ну посмотрим что будет если уладить не выйдет. А нихера не выйдет это точно ))
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02.04.2025 20:16 Відповісти
ну ну. Подивитеся, як він зброю не дасть взагалі, поки договір про нардра і борг не підпишемо
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03.04.2025 02:23 Відповісти
Були такі. Вже не раз. Повивчай історію США. Наприклад хто був до Рузвельта.
До речі. Картинка в новині цікава, але вже остогидла. Новинники - погугліть "президент сша дональд трамп *******" натисніть "картинки" там ще багато цікавого є.
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03.04.2025 23:49 Відповісти
Чекаємо наступну дату. Може до літнього сонцестояння?
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02.04.2025 19:29 Відповісти
Русня не хоче припиняти стріляти, але тиснути треба на Київ.
Нормальна логіка авторитарної особистості.
У конфлікті завжди треба підтримувати сильнішу сторону.
Далеко підете, таваріщі.
Китай там, між іншим, не хєр собачий.
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02.04.2025 19:30 Відповісти
Что ***,опять шашлыки на майские обломились,только у идиотов первый шашлычник мудрец и воин,а второй вражина и трепло.
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02.04.2025 19:31 Відповісти
24 ГОДИНИ!
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02.04.2025 19:32 Відповісти
***** на тампоні грає, як Зе на роялі!
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02.04.2025 19:32 Відповісти
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02.04.2025 19:33 Відповісти
трамп обіців завалити Україну зброєю, якщо кацапи відмовляться від миру, але то був черговий піздьож від трампа
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02.04.2025 19:34 Відповісти
Трампон і його "5-6 ефективних манагерів"...
Ну буває, буває.
Дєбілів всюди вистачає.
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02.04.2025 19:34 Відповісти
а так peace-deal, так peace-deal.
не вийшло? peace-dealer
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02.04.2025 19:36 Відповісти
трамп звичайнісінький балабол, як наш зе
чому люди обирають ідіотів а не професіоналів
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02.04.2025 19:39 Відповісти
згадайте банально свою школи, однокласників
як ви оцінювали розумові здібності тих, які не могли викласти свої думки у речення ?
а може у них і не було ніяких думок щоб викладати, тому і речення не виходили
ви чули ізрєчєнія ЗЕ ? так це ж воно і є.
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02.04.2025 19:41 Відповісти
я пам'ятаю- весна, день перемоги, ШАШЛИКИ. за тиждень до вторгнення рашистів в Україну.
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02.04.2025 20:16 Відповісти
Схоже на королівський титул - "Трампон Опущений".
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02.04.2025 19:45 Відповісти
9 травня переноситься? на ...? 100 дні?
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02.04.2025 19:51 Відповісти
Ну по правде говоря кто буквально воспринимал заявления про 24 часа тот признался что он полный дегенерат ))) Я вижу тут толпа таких )))
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02.04.2025 20:09 Відповісти
одне слово-піздобол, як завжди.
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02.04.2025 20:13 Відповісти
Припинення вогню не буде, а кровопролитна війна на території України продовжуватиметься 4-й, 5-й а може й 10й-20-й рік. Викусив, тупий Трамп? Уррряяяя
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02.04.2025 20:17 Відповісти
Так він же не уточнював, які саме 24 години мав на увазі! Чимось нагадує одного нашого квартальщика!
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02.04.2025 20:26 Відповісти
Пестощами та почісування за вушком, плешивого царя не вдалось умовити на мир. Треба спробувати батіг, палку та добрячі піз.юлі.
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02.04.2025 20:29 Відповісти
"Ще не настала політична опівніч, а Трамп із громовержця вже перетворюється на гарбуз.

Хоча гарбузи думають краще, ніж новий президент США. Як виявилося, він дуже погано рахує навіть "до двох".

Важко було створити більш безвихідне становище, аніж те, що за кілька днів улаштував Трамп.

Якщо він продовжить свій потворний наїзд на Україну - то і вона, і Європа просто пошлють його туди, звідки йому краще було б і не вилазити 78 років тому..."

(с) О. Невзоров
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02.04.2025 20:38 Відповісти
"Рижий ****** року"
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02.04.2025 20:52 Відповісти
Чубчик сковтнув!
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02.04.2025 21:10 Відповісти
Добре новина. Краще пізно, ніж ніколи.....
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02.04.2025 21:38 Відповісти
трампон обісрався і до нього починає доходити що це бачуть у всьому світі
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03.04.2025 08:54 Відповісти
 
 