Адміністрація Трампа сумнівається, що перемир’я в Україні вдасться досягти найближчим часом, - Reuters

Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх днів високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити досягнення мирної угоди в Україні в найближчі кілька місяців, та розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву", - пише видання.

Зазначається, що на початку свого президентства Дональд Трамп та його головні радники мали намір досягти повного припинення вогню до квітня або травня. Впродовж наступних місяців після цього вони сподівалися досягти тривалого миру.

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Однак, за словами представників адміністрації, жодна угода не видається неминучою, що підвищує ймовірність затягнення повномасштабної війни Росії, а також вимагатиме більше підтримки з боку Заходу військових операцій України.

За інформацією Reuters топпосадовці в команді Трампа в приватному порядку скаржилися на те, як Київ веде переговори, а також на "опір" української сторони угоді щодо корисних копалин та просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою.

Під час серії зустрічей і дзвінків впродовж вихідних у Білому домі та в Держдепі визнали, що Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди. При цьому навіть обговорювалося, які економічні чи дипломатичні покарання можуть підштовхнути Росію ближче до угоди.

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