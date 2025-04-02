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Новини Мирний план Трампа
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Адміністрація Трампа сумнівається, що перемир’я в Україні вдасться досягти найближчим часом, - Reuters

Дональд Трамп

Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх днів високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити досягнення мирної угоди в Україні в найближчі кілька місяців, та розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву", - пише видання.

Зазначається, що на початку свого президентства Дональд Трамп та його головні радники мали намір досягти повного припинення вогню до квітня або травня. Впродовж наступних місяців після цього вони сподівалися досягти тривалого миру.

Читайте: Трамп розчарований Путіним і готується вдарити жорсткими санкціями по "тіньовому флоту" РФ, - FoxNews

Однак, за словами представників адміністрації, жодна угода не видається неминучою, що підвищує ймовірність затягнення повномасштабної війни Росії, а також вимагатиме більше підтримки з боку Заходу військових операцій України.

За інформацією Reuters топпосадовці в команді Трампа в приватному порядку скаржилися на те, як Київ веде переговори, а також на "опір" української сторони угоді щодо корисних копалин та просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою.

Під час серії зустрічей і дзвінків впродовж вихідних у Білому домі та в Держдепі визнали, що Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди. При цьому навіть обговорювалося, які економічні чи дипломатичні покарання можуть підштовхнути Росію ближче до угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп щодня активно працює над досягненням миру в Україні, - Білий дім

Автор: 

перемир’я (895) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+25
дебіли.
Це було зрозуміло з самого початку всім притомним людям. Але трампло почало робити з себе королеву шентеклера: тільки з ним його друг валодя може порозумітися... Чмо ср*не! Зупинив нам допомогу. Всунув грабіжницькі умови. Жодного слова, що робити, коли допомога Байдена закнічиться. Це ще не згадуючи зупинку допомоги в 24р, що призвело до жахливих втрат.
Пустий, дурний самозакоханий гондон.
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02.04.2025 02:02
+21
А треплу по їдальнику за пі...добольство?
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02.04.2025 01:46
+19
Шо ж ти буш робити, "хохли" ніяк не хочуть здаватись. І так тиснуть, і сяк.. а вони ні як.
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02.04.2025 01:51
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А треплу по їдальнику за пі...добольство?
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02.04.2025 01:46 Відповісти
да, капітуляції України за 24 години не вийшло.
Доведеться US Marine штурмувати сонячні пляжі Гренландії
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02.04.2025 03:35 Відповісти
Ну как же так, значит, псина, ты пез*ила?
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02.04.2025 01:47 Відповісти
"Котлета по київськи" дуже підступна - або зуби зламаєш, або обляпаєшся

.
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02.04.2025 03:37 Відповісти
Шо ж ти буш робити, "хохли" ніяк не хочуть здаватись. І так тиснуть, і сяк.. а вони ні як.
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02.04.2025 01:51 Відповісти
До тупих потроху починає доходити у що вони з радісними гиками заскочили.
Жаль тільки безцінного часу і поневічених життів.
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02.04.2025 01:55 Відповісти
кров людська для них водиця
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02.04.2025 03:10 Відповісти
Рудий капітан очевідность починає розуміти шо його потуги мирноі угоди на кую вертят кремляді, але вірити в це не хоче, і вірить шо пиня рахує його генієм, а не ше одним старим лошарою в оральному кабінеті!!
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02.04.2025 02:00 Відповісти
дебіли.
Це було зрозуміло з самого початку всім притомним людям. Але трампло почало робити з себе королеву шентеклера: тільки з ним його друг валодя може порозумітися... Чмо ср*не! Зупинив нам допомогу. Всунув грабіжницькі умови. Жодного слова, що робити, коли допомога Байдена закнічиться. Це ще не згадуючи зупинку допомоги в 24р, що призвело до жахливих втрат.
Пустий, дурний самозакоханий гондон.
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02.04.2025 02:02 Відповісти
ну треба було товарищу трампу з товарищем маском домовитися про запасний варіант , бо одне діло звиздуна включити ,а друге світом керувати , шоб на імпічмент не наскочити ...
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02.04.2025 02:03 Відповісти
У кацапів такий "крилатий" вислів є : "Гладко было на бумаге... Да забыли про овраги... А по ним ходить...".
Хтось приписує його Суворову та його "Науке пабеждать". Хто - Льву Толстому. Але цей вислів точно характеризує Трампа та його діяльність,... Як ВЗАГАЛІ, так і зокрема, в питаннях припинення війни в Україні...
Коли "Блазень", "по драбинці", заліз у крісло Президента, я написав - "Хоче він, чи не хоче - але він змушений буде проводить політику Порошенка, у зовнішній політиці...". На мене тут же було "спущено зграю собак". А вийшло те, що я сказав (хоч і робить він це БЕЗДАРНО, як і все по життю). Те ж семе стосується і "Блазня на максималках" - Трампа. Хоче він, чи не хоче, але він буде змушений притримуваться політики Байдена, стосовно України...
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02.04.2025 05:59 Відповісти
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi

https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Появилось оно после Крымской войны в середине XIX века, когда Россия воевала сразу с Англией, Францией, Турцией и Сардинией и, как известно, проиграла по вине бездарного командования. Одним из самых тяжелых поражений закончилась битва при реке Черной под Севастополем.

Лев Толстой

Песня про сражение на реке Черной 4 августа 1855 года.

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать. Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда подшофе. «Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу». Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-Кок. Полицмейстер Плац-бек-Кок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать. Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу. Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить… Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На Большой редут. Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду.Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю…»
Вдруг Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру». Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал.
«Нет, уж пусть идут». Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков:
Всё чего-то ждал. Он и ждал да дожидался,
Пока с духом собирался
Речку перейти. На уру мы зашумели,
Да резервы не поспели,
Кто-то переврал. А Белевцев-генерал
Всё лишь знамя потрясал,
Вовсе не к лицу. На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!.. Наше войско небольшое,
А француза было втрое,
И сикурсу тьма. Ждали - выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал. А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице. И пришлось нам отступать,
Р… же ихню мать,
Кто туда водил.
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02.04.2025 09:12 Відповісти
Я про цей вірш знаю... Але я назвав ДВІ версії - щоб противники "толстовської" версії не "накидали лайно на вентилятор"... І хто тобі сказав, що Толстой не міг використать слова Суворова, при написанні цієї пісні? В історії літератури мало "плагіату"? Одні байки чого варті! Езопа копіював Лафонтен. Лафонтена копіювали Крилов та Глібов...
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02.04.2025 09:37 Відповісти
Я ні на чому не наполягаю.
Просто вчені довели, що це вірш Толстого.
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02.04.2025 12:12 Відповісти
Я тебе зрозумів... Задаю питання:
1. Ти зможеш довести, що приведений мною "крилатий" вислів не був сплагіачений Толстим, у Суворова?
2. Ти зможеш навести свої переконливі докази прихильникам "суворовської" версії?
Саме тому я й привів ДВІ версії... А ви можете "чубиться" між собою... Це ваше право... А я "постою збоку"...
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02.04.2025 12:19 Відповісти
Так, я "заслужений ветеран" Мене бережуть, як "почесного мисливця на гімноплюїв"(таких, як ти...). ............................
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02.04.2025 17:08 Відповісти
Обiсрався Трумп.
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02.04.2025 02:04 Відповісти
Это есть очень плохая сделка,Донни. Как уважающий себя человек не содержавший слова,ты должен застрелиться.
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02.04.2025 02:19 Відповісти
Він не в Японії, харакірі не буде.
Збанкрутує в сьомий раз, вже як політик, і піде на третій термін.

.
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02.04.2025 03:40 Відповісти
No shit Sherlock
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02.04.2025 02:20 Відповісти
ФАНТАЗЕР ті меня назівала.....клоун розказував про 24 години
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02.04.2025 02:21 Відповісти
Дональд думав,що має сильні карти,але він не зрозумів,що гра буде не в очко,а в дурака.
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02.04.2025 02:28 Відповісти
Гра взагалі в Чапаєва, тому, яка б карта не пішла, - всі дарма!
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02.04.2025 10:49 Відповісти
Адміністваія трампона послала накуй трампона з його планом швидкого закінчення війни в Украіні.
Пропав нобель трампона. А, взагалі, він "хороший хлопець".
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02.04.2025 02:55 Відповісти
пупупууууу
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02.04.2025 03:06 Відповісти
получився пук у калюжу.
а понтів то було.
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02.04.2025 03:11 Відповісти
шести разовий банкнот знову о...ся
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02.04.2025 03:29 Відповісти
Нє впєрвой !

.
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02.04.2025 03:41 Відповісти
І як тут не згадати Байдена, коли він на початку першої каденції Трампа сказав: "Дональде, пора дорослішати."?
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02.04.2025 04:11 Відповісти
Аж в голові не вкладається, чому команді дегенератів не вдалося врятувати світ за 24 години.
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02.04.2025 04:40 Відповісти
Цікавіше, як команда клоунів з України за місяць перебування при владі досягла 30% падіння рівня життя.
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02.04.2025 06:30 Відповісти
хворієш ?
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02.04.2025 08:54 Відповісти
Яке перемір'я? Україна вже програла, бо тварюки при владі зробили так, що ніхто воювати за неї не хоче.
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02.04.2025 06:29 Відповісти
"Ми ближчі до миру ніж будь-коли"
"Рішення про мир це питання декількох тижнів".
Ці та інші фантастичні приказки шукайте на сайті Білого дому
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02.04.2025 07:07 Відповісти
то ***** його було *******????
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02.04.2025 07:31 Відповісти
До руля дуже хотілося. Навіщо ще 3,14ть?
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02.04.2025 07:34 Відповісти
Рудий ПІАРаст обхезався по всім питанням, куди засунув свого носа.
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02.04.2025 07:33 Відповісти
Нашій дипломатії треба починати вкладати в руду голову думку, що головною причиною більшості війн, є саме існування російської федерації як суб'єкта. Американцям слід починати думати як знищити цю структуру, нейтралізувати розповсюдження ядерної зброї та по якій границі розділити територію росії між США та Китаєм. Все інше дебільне марення.
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02.04.2025 07:44 Відповісти
Все вірно .. Та хоч би лапті на декілька республік розвалилися .. От зараз часто порівнюють , наприклад - бабло чи ще якісь цінності .. А кремль таким чином впливає на думку своїх виборців , особливо хто далі за Урал , де багато ресурсів .. Трамп також з ними угодою про копалини маярить ..
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02.04.2025 08:43 Відповісти
Ястребы от пентагона все это прекрасно понимают. Просто, в США, как и у нас электорат, иногда подводит(Пентагон)...
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02.04.2025 08:51 Відповісти
такий же піздобол, як і пиня і всі політики, або язиком тіліпати, а там - якось набрешемо ще чогось. Шкода - не можна взяти за бейці і примусити відповідати
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02.04.2025 08:30 Відповісти
"опір української сторони угоді щодо корисних копалин та просуванню мирних переговорів".
Дивні ці українці, не хочуть віддати всі ресурси і капітулювати, так, трампушка?
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02.04.2025 08:45 Відповісти
Вот вам и весь Трамп: трепло-брехло-пустомеля-гопник... со своим прекращением за 3 дня. Чмошник та й годi. Не удивлюсь если Конгресс его зачмырит на ноль.
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02.04.2025 08:47 Відповісти
Вава до сих пор прет бочку на Пороха, клоун Трамп - на Байдена . Оба по-детски переводят пионерскую стрелку ответственности на кого-то другого, пытаясь показать, таким счином, свое рыло белым и пушистым. Но у таких оболдуинов рыло , как всегда, - "белое" и "пушистое", до чертиков.
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02.04.2025 08:56 Відповісти
А трампон "гойда" кричав? Кажуть, помагає в захцянках... але не дуже. Москалі не дадуть збрехати
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02.04.2025 09:01 Відповісти
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02.04.2025 09:13 Відповісти
Та ти що???!!! Кричав: "Поїзд, стій, раз-два!", аж горло зірвав, а він так і не зупинився???!!!
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02.04.2025 10:41 Відповісти
"Я палажу канєц за 24 часа!!!"
Ваша чубакабра.
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02.04.2025 10:42 Відповісти
Хто би мог тільки подумати....
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02.04.2025 11:02 Відповісти
трампон обхезаний
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02.04.2025 11:03 Відповісти
Згадалося... )

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02.04.2025 12:14 Відповісти
Ідєокрасі. Хороший фільм. Про вас 🤣
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02.04.2025 12:28 Відповісти
 
 