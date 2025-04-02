Адміністрація Трампа сумнівається, що перемир’я в Україні вдасться досягти найближчим часом, - Reuters
Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати, можливість того, що впродовж ближчих місяців не вдасться укласти угоду про мир в Україні.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Впродовж останніх днів високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити досягнення мирної угоди в Україні в найближчі кілька місяців, та розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву", - пише видання.
Зазначається, що на початку свого президентства Дональд Трамп та його головні радники мали намір досягти повного припинення вогню до квітня або травня. Впродовж наступних місяців після цього вони сподівалися досягти тривалого миру.
Однак, за словами представників адміністрації, жодна угода не видається неминучою, що підвищує ймовірність затягнення повномасштабної війни Росії, а також вимагатиме більше підтримки з боку Заходу військових операцій України.
За інформацією Reuters топпосадовці в команді Трампа в приватному порядку скаржилися на те, як Київ веде переговори, а також на "опір" української сторони угоді щодо корисних копалин та просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою.
Під час серії зустрічей і дзвінків впродовж вихідних у Білому домі та в Держдепі визнали, що Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди. При цьому навіть обговорювалося, які економічні чи дипломатичні покарання можуть підштовхнути Росію ближче до угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доведеться US Marine штурмувати сонячні пляжі Гренландії
.
Жаль тільки безцінного часу і поневічених життів.
Це було зрозуміло з самого початку всім притомним людям. Але трампло почало робити з себе королеву шентеклера: тільки з ним його друг валодя може порозумітися... Чмо ср*не! Зупинив нам допомогу. Всунув грабіжницькі умови. Жодного слова, що робити, коли допомога Байдена закнічиться. Це ще не згадуючи зупинку допомоги в 24р, що призвело до жахливих втрат.
Пустий, дурний самозакоханий гондон.
Хтось приписує його Суворову та його "Науке пабеждать". Хто - Льву Толстому. Але цей вислів точно характеризує Трампа та його діяльність,... Як ВЗАГАЛІ, так і зокрема, в питаннях припинення війни в Україні...
Коли "Блазень", "по драбинці", заліз у крісло Президента, я написав - "Хоче він, чи не хоче - але він змушений буде проводить політику Порошенка, у зовнішній політиці...". На мене тут же було "спущено зграю собак". А вийшло те, що я сказав (хоч і робить він це БЕЗДАРНО, як і все по життю). Те ж семе стосується і "Блазня на максималках" - Трампа. Хоче він, чи не хоче, але він буде змушений притримуваться політики Байдена, стосовно України...
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Появилось оно после Крымской войны в середине XIX века, когда Россия воевала сразу с Англией, Францией, Турцией и Сардинией и, как известно, проиграла по вине бездарного командования. Одним из самых тяжелых поражений закончилась битва при реке Черной под Севастополем.
Лев Толстой
Песня про сражение на реке Черной 4 августа 1855 года.
Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать. Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда подшофе. «Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу». Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-Кок. Полицмейстер Плац-бек-Кок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать. Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу. Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить… Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На Большой редут. Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду.Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю…»
Вдруг Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру». Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал.
«Нет, уж пусть идут». Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков:
Всё чего-то ждал. Он и ждал да дожидался,
Пока с духом собирался
Речку перейти. На уру мы зашумели,
Да резервы не поспели,
Кто-то переврал. А Белевцев-генерал
Всё лишь знамя потрясал,
Вовсе не к лицу. На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!.. Наше войско небольшое,
А француза было втрое,
И сикурсу тьма. Ждали - выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал. А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице. И пришлось нам отступать,
Р… же ихню мать,
Кто туда водил.
Просто вчені довели, що це вірш Толстого.
1. Ти зможеш довести, що приведений мною "крилатий" вислів не був сплагіачений Толстим, у Суворова?
2. Ти зможеш навести свої переконливі докази прихильникам "суворовської" версії?
Саме тому я й привів ДВІ версії... А ви можете "чубиться" між собою... Це ваше право... А я "постою збоку"...
Збанкрутує в сьомий раз, вже як політик, і піде на третій термін.
.
Пропав нобель трампона. А, взагалі, він "хороший хлопець".
а понтів то було.
.
"Рішення про мир це питання декількох тижнів".
Ці та інші фантастичні приказки шукайте на сайті Білого дому
Дивні ці українці, не хочуть віддати всі ресурси і капітулювати, так, трампушка?
Ваша чубакабра.