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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Мінус танк, два БМП, три "гольф-кари" і 42 штурмовики: артилерія та дрони знищили колону окупантів поблизу Андріївки на Донеччині. ВIДЕО

Українські артилеристи та оператори дронів знищили російську колону, яка рухалася на штурм поблизу села Андріївка Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.

"Масовий забій російських штурмовиків, які їхали на штурм у районі села Андріївка Донецької області. Українська артилерія та дрони просто розмазали колону супротивника, який атакував навіть на КамАЗах та ГАЗелях. Сили оборони України знищили танк, 2 БМП, 3 "гольф-кари", ліквідовано 42 піхотинці", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) Донецька область (8401) артилерія (785) дрони (4662) Бахмутський район (368) Андріївка (8)


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Топ коментарі
+25
Согласитесь панове, что это не только полезно и приятно, но ещё и красиво.
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03.04.2025 13:25
+25
Оце дали, тільки лапті у різні боки...
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03.04.2025 13:29
+15
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.04.2025 13:32
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Согласитесь панове, что это не только полезно и приятно, но ещё и красиво.
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03.04.2025 13:25 Відповісти
Оце дали, тільки лапті у різні боки...
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03.04.2025 13:29 Відповісти
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.04.2025 13:32 Відповісти
красівоє
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03.04.2025 13:42 Відповісти
Дуже вдячні Героям України,що захищають нас , та б'ють клятих кацапів.
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03.04.2025 13:52 Відповісти
Яскравий приклад використання принципів НАТО генералом Наєвим. Об'єднав зусилля, сконцетрував сили, та наніс ураження вогнем 7 бригад, ударами дронів від 6 бригад. Чудова робота!!!
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03.04.2025 14:07 Відповісти
ОПа хотіла підставити генерала Наєва та поставила його на складну ділянку, не виділивши додаткових сил. Але генерал Наєв розуміється у тактиці і попри те, що жодних резервів, додаткових сил йому навмисно не дали, зумів, побудувавши хороші відносини з комбригами тактичної групи, організувати підтримку один одного та спільну роботу бригад тактичної групи. Ось що означає - бойовий генерал!!! Сильні кадри бойової роботи злагоджених підрозділів!!!
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03.04.2025 14:13 Відповісти
Гарно навалюють 3.14д@ркам! Не зупинятись!
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03.04.2025 14:18 Відповісти
Але один хрен продвинулись та закріпились((
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03.04.2025 14:31 Відповісти
Не просунулись і не закріпились . Всю техніку знищено, і всіх 3.14д@рів відмінусовано. Реально.Слава Україні!
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03.04.2025 18:19 Відповісти
ЗЕ-ботва після призначення Наєва на цю ділянку фронта писала "пусть Наев покажет на что способен". Показував, показує і ще покаже як треба воювати. Що, Зе-ботва, ось так треба воювати, а не так як ви - сидячі на дивані, ллєте бруд на українських військових, поважних бойових генералів.
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03.04.2025 14:53 Відповісти
Ось і перші показники (сподіваюсь не останні) по утилізації орків!
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03.04.2025 17:58 Відповісти
они стали хорошие.
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03.04.2025 21:11 Відповісти
 
 