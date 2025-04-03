Мінус танк, два БМП, три "гольф-кари" і 42 штурмовики: артилерія та дрони знищили колону окупантів поблизу Андріївки на Донеччині. ВIДЕО
Українські артилеристи та оператори дронів знищили російську колону, яка рухалася на штурм поблизу села Андріївка Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.
"Масовий забій російських штурмовиків, які їхали на штурм у районі села Андріївка Донецької області. Українська артилерія та дрони просто розмазали колону супротивника, який атакував навіть на КамАЗах та ГАЗелях. Сили оборони України знищили танк, 2 БМП, 3 "гольф-кари", ліквідовано 42 піхотинці", - зазначається у коментарі до відео.
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