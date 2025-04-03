Україна має вести переговори з РФ з позиції сили: слід посилити військову допомогу Києву, - міністр Швеції Йонсон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Варшаві заявив, що необхідно посилити військову допомогу Україні, щоб Київ міг вести переговори з Росією з позиції сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
Йонсон нагадав, що цього тижня Стокгольм оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги для України (€1,6 мільярда). Разом це становить близько €3 мільярдів у 2025 році, а загальна вартість шведської допомоги для Києва сягнула €8 мільярдів.
Шведський міністр закликав інші країни "робити більше" для України.
"Ми маємо бути впевненими, що українці можуть вести переговори з позиції сили",- наголосив він.
За його словами, дуже важливо щоб європейські партнери робили більше для підтримки України, прямо інвестуючи в оборонну промисловість України, зокрема за "данською моделлю".
Йонсон підкреслив, що необхідно збільшувати допомогу для України, "адже зараз все зводиться до максимального тиску на Росію".
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"Найкращим способом для цього є посилення санкцій, використання заморожених активів для інвестування в Україну та її оборонну промисловість, а також збільшення підтримки України, зокрема військової та фінансової", - наголосив глава Міноборони Швеції.
Він вважає "абсолютно необхідним", щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за свою обороноздатність. У цьому зв'язку міністр нагадав, що його країна минулого тижня прийняла рішення збільшити витрати на оборону до 2030 року до 3,5% ВВП.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн формату "Веймар+" заявили, що подвоять військову та гуманітарну допомогу Україні, одночасно розглядаючи нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.
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День бабака?
Ось така ПОТУЖНА підтримка Заходу довела Україну в глуху оборону.
Україна вже обігнала по технологіям країни Заходу в області БПЛА і ШІ.
Ці західні дурілки в своїх офісах так довго родять все.
Тобто кожен швед майже на 800 € допоміг.
І за це їм належиться дяка.
І, як бачимо, шведам не набридло допомагати. Як зеленій владі не набридло розкрадати.
І яка "дурілка", як ото дехто пише, "завела Україну в глуху оборону", як дехто инший пише, - хай кожен сам поміркує. А може, навіть глибину ж. там і там порівняє.