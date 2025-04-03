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Новини Військова допомога Україні
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Україна має вести переговори з РФ з позиції сили: слід посилити військову допомогу Києву, - міністр Швеції Йонсон

Пол Йонсон про допомогу Україну

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Варшаві заявив, що необхідно посилити військову допомогу Україні, щоб Київ міг вести переговори з Росією з позиції сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

Йонсон нагадав, що цього тижня Стокгольм оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги для України (€1,6 мільярда). Разом це становить близько €3 мільярдів у 2025 році, а загальна вартість шведської допомоги для Києва сягнула €8 мільярдів.

Шведський міністр закликав інші країни "робити більше" для України.

"Ми маємо бути впевненими, що українці можуть вести переговори з позиції сили",- наголосив він.

За його словами, дуже важливо щоб європейські партнери робили більше для підтримки України, прямо інвестуючи в оборонну промисловість України, зокрема за "данською моделлю".

Йонсон підкреслив, що необхідно збільшувати допомогу для України, "адже зараз все зводиться до максимального тиску на Росію".

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"Найкращим способом для цього є посилення санкцій, використання заморожених активів для інвестування в Україну та її оборонну промисловість, а також збільшення підтримки України, зокрема військової та фінансової", - наголосив глава Міноборони Швеції.

Він вважає "абсолютно необхідним", щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за свою обороноздатність. У цьому зв'язку міністр нагадав, що його країна минулого тижня прийняла рішення збільшити витрати на оборону до 2030 року до 3,5% ВВП.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн формату "Веймар+" заявили, що подвоять військову та гуманітарну допомогу Україні, одночасно розглядаючи нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

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Автор: 

Швеція (953) допомога і підтримка (1158)


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Вкотре ми це чуємо?
День бабака?
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03.04.2025 13:33 Відповісти
Спасибо, кэп, ты открыл нам глаза...
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03.04.2025 13:40 Відповісти
Четвертий рік одне й те ж саме. І не набридло їм...
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03.04.2025 13:43 Відповісти
Натовські стандарти: Довго, Дорого, Мало.

Ось така ПОТУЖНА підтримка Заходу довела Україну в глуху оборону.
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03.04.2025 13:56 Відповісти
Європа ніколи не була в такій жопі як зараз, з однієї сторони московія озброєна до зубів з ядерним дручком, а з іншої сша з підстаркуватим ідіотом з митною війною, це ще косоокі не підключилися.
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03.04.2025 13:54 Відповісти
Ще й набита всілякими біженцями/мігрантами з Сирії, які взагалі відмовляються працювати..
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03.04.2025 14:11 Відповісти
Почему Европейцы ещё не тут, а только бла-бла-бла, это большой вопрос, кстати и к Зеленскому
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03.04.2025 13:54 Відповісти
Росія під санкціями випускає більше зброї, чим Європа.

Україна вже обігнала по технологіям країни Заходу в області БПЛА і ШІ.

Ці західні дурілки в своїх офісах так довго родять все.
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03.04.2025 13:54 Відповісти
"загальна вартість шведської допомоги для Києва сягнула €8 мільярдів".

Тобто кожен швед майже на 800 € допоміг.

І за це їм належиться дяка.

І, як бачимо, шведам не набридло допомагати. Як зеленій владі не набридло розкрадати.

І яка "дурілка", як ото дехто пише, "завела Україну в глуху оборону", як дехто инший пише, - хай кожен сам поміркує. А може, навіть глибину ж. там і там порівняє.
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03.04.2025 14:55 Відповісти
 
 