У Дніпровському районі Києва чоловік постраждав від вибуху невідомого предмета, - КМДА

У Дніпровському районі Києва чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, знайденого біля гаражів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, постраждалий підняв підозрілий предмет, обмотаний дротом, що спровокувало вибух.

На місце події оперативно прибули медики та правоохоронці. Постраждалого госпіталізували з пораненнями, а територію обстежують сапери та інші спеціалісти. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок вибуху не сталося, проте ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

КМДА нагадує, що у разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено наближатися до них, торкатися або намагатися самостійно їх знешкодити. У таких випадках необхідно негайно повідомити про знахідку за номером "101", позначити місце її розташування та відійти на безпечну відстань, дочекавшись прибуття фахівців.

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