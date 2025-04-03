Окупанти тестують несертифіковані вакцини на дітях на Луганщині, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники проводять масову вакцинацію дітей до 6 років препаратами, що не мають міжнародної сертифікації.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вакцини невідомого походження застосовують без належного контролю безпеки, що створює серйозні ризики для здоров’я дітей. Окупанти не надають жодних гарантій щодо ефективності та можливих побічних ефектів цих препаратів.

Фахівці застерігають батьків від участі у цій програмі, адже наслідки можуть бути небезпечними для життя і здоров’я дітей.

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