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Новини Окуповані території
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Окупанти тестують несертифіковані вакцини на дітях на Луганщині, - ЦНС

вакцина

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники проводять масову вакцинацію дітей до 6 років препаратами, що не мають міжнародної сертифікації.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вакцини невідомого походження застосовують без належного контролю безпеки, що створює серйозні ризики для здоров’я дітей. Окупанти не надають жодних гарантій щодо ефективності та можливих побічних ефектів цих препаратів.

Фахівці застерігають батьків від участі у цій програмі, адже наслідки можуть бути небезпечними для життя і здоров’я дітей.

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Автор: 

вакцина (4419) діти (5057) Луганськ (576) Центр національного спротиву (812) Луганська область (4876) Луганський район (3)


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Ну після примусового вакцинування українців шмурдяками від ковід якось так
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03.04.2025 15:54 Відповісти
Це ×уйло наказав Віслюку прибрати з ООН високопрофесійного Кислицю і призначити натомість глухонімого Мельника?
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03.04.2025 16:02 Відповісти
У цих дітей з ТОТ, є батьки з головами, у які вони їдять?
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03.04.2025 16:11 Відповісти
О, так треба відправити туди отого дурника-антиваксера зі Львова. Нехай працює.
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03.04.2025 16:26 Відповісти
Вже й Австрозенеку заборонили , і ряд інших "вакцин" - а зомбовані ЗМІ пересічні продовжують шпетити "антиваксерів"
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03.04.2025 16:33 Відповісти
Все як робили нацисти під час другої світової...
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03.04.2025 17:04 Відповісти
 
 