Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО, де проведе низку двосторонніх зустрічей.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей із союзниками по НАТО, будуть переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, засідання Ради Україна-НАТО", - зазначив глава МЗС.
Сибіга наголосив, що під час зустрічі сторони зосередяться на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву для досягнення миру.
Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
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