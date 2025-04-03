Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО, де проведе низку двосторонніх зустрічей.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей із союзниками по НАТО, будуть переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, засідання Ради Україна-НАТО", - зазначив глава МЗС.



Сибіга наголосив, що під час зустрічі сторони зосередяться на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву для досягнення миру.

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Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.