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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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РФ є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть, - Глава МЗС Литви Будріс

Будріс про Росію і загрозу НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у соцмережі Х.

"На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі я наголосив, що нам потрібні міцні м'язи НАТО і сильна політична воля, щоб їх наростити. Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу протягом десятиліть. Для стримування нам потрібно більше можливостей, більше джерел забезпечення, більше навчань, зокрема із залученням ядерного компоненту", – написав він.

Також читайте: Російська загроза для держав НАТО існуватиме ще багато років навіть після мирної угоди, - Рютте

Будріс про загрозу НАТО з боку РФ

Автор: 

Литва (2392) НАТО (6436) росія (65052)


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І знов персонаж Дня Бабака...
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03.04.2025 17:19 Відповісти
Знову цей понос потужний.
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03.04.2025 17:23 Відповісти
А як же "руйнівні санкції" та "смертельні репарації" - відмінять, чи просто пи...ж?
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03.04.2025 17:23 Відповісти
Це правильна риторика для гонки озброєнь, яка у підсумку зажене балалайню в гроб.
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03.04.2025 17:33 Відповісти
нато всьо!
смокчить п'ятку!
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03.04.2025 18:07 Відповісти
Зробіть з неї те, що висить у Буданлва на спиною. Ні, не крила, а карту.
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03.04.2025 22:56 Відповісти
 
 