РФ є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть, - Глава МЗС Литви Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у соцмережі Х.

"На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі я наголосив, що нам потрібні міцні м'язи НАТО і сильна політична воля, щоб їх наростити. Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу протягом десятиліть. Для стримування нам потрібно більше можливостей, більше джерел забезпечення, більше навчань, зокрема із залученням ядерного компоненту", – написав він.

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