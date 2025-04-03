Російська загроза для держав НАТО існуватиме ще багато років навіть після мирної угоди, - Рютте

НАТО має планувати, як захистити свою територію від Росії, адже її загроза не зникне з укладенням миру з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 3 квітня заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"У центрі уваги на 2032 рік - як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза існуватиме ще багато років", - заявив Рютте.

Генсек НАТО підтвердив, що США залишається надійним союзником у рамках Альянсу.

"Ви бачили, що сам президент Трамп сказав про статтю 5, про НАТО, про свою повну відданість", - нагадав він.

І додав, що знає про очікування американців: "вони очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".

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"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. Це необхідно через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – сказав Рютте.

Нагадаємо, Рютте заявив, що під час засідання Ради Україна-НАТО союзники хочуть почути думку українського глави МЗС Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України.