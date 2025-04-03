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Новини Зустріч глав МЗС країн НАТО
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Російська загроза для держав НАТО існуватиме ще багато років навіть після мирної угоди, - Рютте

Рютте про загрозу від Росії

НАТО має планувати, як захистити свою територію від Росії, адже її загроза не зникне з укладенням миру з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 3 квітня заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"У центрі уваги на 2032 рік - як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза існуватиме ще багато років", - заявив Рютте.

Генсек НАТО підтвердив, що США залишається надійним союзником у рамках Альянсу.

"Ви бачили, що сам президент Трамп сказав про статтю 5, про НАТО, про свою повну відданість", - нагадав він.

І додав, що знає про очікування американців: "вони очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".

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"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. Це необхідно через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – сказав Рютте.

Нагадаємо, Рютте заявив, що під час засідання Ради Україна-НАТО союзники хочуть почути думку українського глави МЗС Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України.

Автор: 

Рютте Марк (393) війна в Україні (3738)


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Поки Україна сточиться нанівець, ще маєте час на глибокомудрі роздуми.
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03.04.2025 12:32 Відповісти
Рютте, вона після "мирної угоди", як ніколи зросте
Кацапи навичились воювати, хоч і мясними штурмами
Країни Балтіїї "за три дні" цілком реалістично
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03.04.2025 12:32 Відповісти
Нам до справедливого миру в Украіні - як до неба рачки - насипам щось веселіще
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03.04.2025 12:33 Відповісти
А ставили би ви на перемогу України - рашистські загроза би зникла "на багато років"!
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03.04.2025 12:41 Відповісти
Так ви ж самі створили і ще й захищаєте від розпаду і знищення цю загрозу. Все життя підгодовуєте людьми ведмедя-людожера а потім жалієтесь. Дебіли млять
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03.04.2025 12:51 Відповісти
Даже за сьогоднішні санкції які Тампон наклав на Європу, Європа повинна подякувати ***** і московському режиму який і пропихнув фашиста Тампона в президентське крісло.
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03.04.2025 12:55 Відповісти
Є простіший і бвльш ефективний шлях - допомогти Україні перемогти у війні. Перемога для всіх - це коли кацапія перестане існуванюти у нинішньому вигляді і у нинішніх кордонах.
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03.04.2025 12:51 Відповісти
Глибинна проблема полягає в тому що вигрібна імперія ***** не загрожує Альянсу жодним чином і Альянс це знає.
питання стоїть зараз як врятувати українців і окрім постачання зброї ще в Альянсі нічого не придумали іншого.
***** це також знає
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03.04.2025 12:56 Відповісти
Господи, что же вы такие недалёкие, если вы до сих пор не поняли, что пока есть орда, под названием быдлостан, мира на земле не будет, даже не надейтесь!

Если вы не уничтожите мирными путями эту заразу, она уничтожит вас бомбами, другого не дано!
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03.04.2025 13:11 Відповісти
 
 