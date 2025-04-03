Вінничанці, яка викрала речі з могили Гринцевича, обрали запобіжний захід: 60 діб домашнього арешту

Вінницький суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу до жінки, яку підозрюють у викраденні булави та свічок з могили загиблого бійця полку "Азов" Назарія Гринцевича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд призначив домашній арешт на період з 22:00 до 06:00 на 60 діб. Прокуратура вимагала застосувати до підозрюваної цілодобовий арешт.

За інформацією прокуратури, дії підозрюваної кваліфікуються за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). Відповідно до цієї статті, жінка може бути покарана штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Інцидент стався 30 березня, коли мати загиблого героя, Маріанна Колос, помітила, що з могили Назарія зникли свічки, які вона неодноразово запалювала на пам'ять.

"Коли я побачила, що немає свічок, які я вже ж запалювала неодноразово, мою душу ніби вивернули зсередини. Потім я бачу, що немає булави. Цю булаву я спеціально придбала на Закарпатті, це для мене і для нього такий пам’ятний знак, що я привезла її звідти", - сказала Колос.

Після виявлення відсутності цих предметів, Маріанна звернулась до охоронця могили, однак не змогла отримати відповіді на запитання щодо зниклих речей.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 березня до поліції Вінниці звернулася жителька міста з повідомленням про крадіжку на могилі її сина, військовослужбовця Назарія Гринцевича, відомого під позивним Грінка.

Правоохоронці розшукали жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого захисника "Азовсталі". До кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Пояснити свій вчинок вона не змогла.

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