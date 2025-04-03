Україна вважає, що домовленості, досягнуті в Саудівській Аравії, є чинними, - Паліса

Україна вважає, що домовленості, досягнуті в Саудівській Аравії під час переговорів з американською делегацією, є чинними. Йдеться про припинення атак на енергетичну інфраструктуру, портову інфраструктуру, безпеку судноплавства в Чорному морі.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель"

За його словами, порушення цих домовленостей Україна фіксує і передає американській стороні дипломатичними каналами.

Паліса наголосив, що Україна не передавала американській стороні конкретний перелік обʼєктів критичної інфраструктури, їх назви або координати, але Київ передав критерії визначення таких обʼєктів.

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Паліса розповів про свої особисті враження від переговорів в Саудівській Аравії.

За його словами, перемовники зі США не тисли на українських; вони були здивовані тим, що Україна була готова на припинення вогню — і запропонувала план із розбивкою на "домени" (в повітрі, на суші, на морі).

За його особистими враженнями, у російської делегації було менше повноважень (менший мандат) від керівництва ніж в української.

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Що передувало

Нагадаємо, 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. Тоді Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Згодом 18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони обговорили запропоноване США 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб Україна на цей час зупинила мобілізацію та переозброєння ЗСУ.

Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

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Наступного дня, 19 березня, Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним.

Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону ударів у Чорному морі. Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій. Крім того, Росія висуває умови, що суперечить заяві США.

Також Росія продовжує масовані атаки на цивільну й енергетичну інфраструктуру України.

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