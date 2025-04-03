Макрон закликав призупинити інвестиції в США на тлі тарифів Трампа: Ми повинні мати колективну солідарність

Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США у відповідь на торгову війну президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Макрон, виступаючи перед представниками галузей, які постраждають від анонсованих Трампом тарифів, заявив, що фірмам немає сенсу інвестувати туди, поки США нападають на Європу.

"Який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам ударів? Ми повинні мати колективну солідарність", – підкреслив президент Франції.

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Як пише The Guardian він також заявив, що рішення США було "жорстоким і необґрунтованим", і висловив занепокоєння щодо "величезного" впливу тарифів на Францію та її заморські території, а також на Європу в цілому.