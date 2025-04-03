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Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
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Макрон закликав призупинити інвестиції в США на тлі тарифів Трампа: Ми повинні мати колективну солідарність

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США у відповідь на торгову війну президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Макрон, виступаючи перед представниками галузей, які постраждають від анонсованих Трампом тарифів, заявив, що фірмам немає сенсу інвестувати туди, поки США нападають на Європу.

"Який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам ударів? Ми повинні мати колективну солідарність", – підкреслив президент Франції.

Читайте: Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg

Як пише The Guardian він також заявив, що рішення США було "жорстоким і необґрунтованим", і висловив занепокоєння щодо "величезного" впливу тарифів на Францію та її заморські території, а також на Європу в цілому.

Автор: 

інвестиції (2053) мито (1016) США (22685) Франція (3053) Трамп Дональд (5576) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+18
Япония, Китай и Южная Корея объединились для борьбы с пошлинами США и согласованных ответных действий. Кто мог представить подобный союз еще год назад? Пустили дегенерата в кресло президента США.
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03.04.2025 19:00
+14
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03.04.2025 19:23
+6
ну нарешті.. а то і так світ здурів, а ще намагаються втримати його в нормальності.
вона закінчилась в 2019му році, з ковідом. така важка побочка
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03.04.2025 18:59
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ну нарешті.. а то і так світ здурів, а ще намагаються втримати його в нормальності.
вона закінчилась в 2019му році, з ковідом. така важка побочка
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03.04.2025 18:59 Відповісти
Япония, Китай и Южная Корея объединились для борьбы с пошлинами США и согласованных ответных действий. Кто мог представить подобный союз еще год назад? Пустили дегенерата в кресло президента США.
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03.04.2025 19:00 Відповісти
Очень прохладно звучит. Особенно с учётом что и Япония и ЮК, это потенциальные цели для Китая. И в обоих военные базы США.
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03.04.2025 19:02 Відповісти
Сьогодні є військові бази завтра немає нічого не заважає Японії їх закрити
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03.04.2025 20:05 Відповісти
И остаться один на один з Китаем?
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03.04.2025 20:34 Відповісти
Японія вміла з Китаєм вирішувати справи ще коли про США ніхто добре не чув
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03.04.2025 21:42 Відповісти
Вміла так, що китайці і корейці до цих пір згадують японців як ми кацапів....
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03.04.2025 22:44 Відповісти
Краще хай так згадують.
Ні як ми кацапів.
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04.04.2025 06:07 Відповісти
Китайці були набагато гірші чим японці в сотні раз
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05.04.2025 06:50 Відповісти
Тут важко сказати.
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05.04.2025 12:56 Відповісти
От тільки ніякої колективної солідарності в Європі нема. Скоріше кожна буде сама по собі перемовлялися щ Трампом.
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03.04.2025 19:00 Відповісти
Правильно, допоможить Трумпу зробити амеріку знов великой, як 130 років тому.
НАЗАД ЇХ У МАЙБУТНЕ!
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03.04.2025 19:04 Відповісти
До речі. Трумп 1, той що Фредерік, був хронічним ухилянтом. А Трумп 2 майже все життя говорив всім що Трумпьі шведська фамілія.
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04.04.2025 06:14 Відповісти
Ну так він жеж не з шошонів чи гуронів. Хоча рило червоним трохи блищіть то можливо його бабця від сіменола батку народила. Тут не без сембернара, пардон, не без черокі не обійшлось.
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04.04.2025 07:14 Відповісти
Так і є. Тромб 1, втікши з Баварії, почав освоювати новий континент працюючи сутенером у Канаді. Потім став поважною людиною, хазяїном налівайкі і борделя. Ким була бабця Доні здогадатися не важко.
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04.04.2025 07:45 Відповісти
"колективна солідарність" це коли половина ваших брендів веде бізнес в рфії?
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03.04.2025 19:04 Відповісти
великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку це Бариги і їм пофіг куди інвестувати, як і нашим баригам.
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03.04.2025 19:08 Відповісти
Рубайте, ломайте, жгите все мосты, пока нефть падает в цене от таких решения я только за!!!
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03.04.2025 19:09 Відповісти
ВВП ЄС співставне з з ВВП США.
Якщо почнуться торгівельні війни між ЄС та США то нікому не поздоровиться і ніхто від цього не виграє.
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03.04.2025 19:17 Відповісти
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03.04.2025 19:23 Відповісти
дурник.
таких як трамп зупинить щось жорстке а не заклик не вкладатися.
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03.04.2025 19:27 Відповісти
зараз макрон отримає мито в 500%!!! 😂
Але молодець.
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03.04.2025 19:27 Відповісти
Сейчас как раз самое время инвестировать в американскую экономику,а из европейской инвесторам придется убегать,как сказал самый великий украинский экономист и лучший кореш шашлычника - "между патриотизмом и барышом все должны выбрать барыш".
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03.04.2025 19:48 Відповісти
Бі-бі-сі показало, як Додік рахував ставку тарифів. Хоча показував в садку складну формулу, все обмежилось рівнем клінічного ідіота - різницю між імпортом та експортом ділив на 2. Так і вийшли проценти для кожної країни. А ірландський пос.тачальник пояснив, що страху немає, вартість солі, яку він експортує уже в США зростає в 1.5 -2 рази за рахунок дистрибюції. Так що Додік крєпко наступив на ноги містечковим в США- маклерам, дитрибюторам і всьо такоє.
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03.04.2025 20:46 Відповісти
 
 