Росіяни атакували дроном Харків: поранено жінку

Сьогодні, 3 квітня, російські війська вдарили дроном по Салтівському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок падіння БпЛА, за попередніми даними, є постраждалий. Лікарі надають необхідну допомогу.



Пізніше Синєгубов уточнив, що поранення дістала 26-річна жінка. Її шпиталізовано.

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