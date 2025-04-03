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Новини Атака БпЛА на Харків
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Росіяни атакували дроном Харків: поранено жінку

Росіяни атакували Харків

Сьогодні, 3 квітня, російські війська вдарили дроном по Салтівському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок падіння БпЛА, за попередніми даними, є постраждалий. Лікарі надають необхідну допомогу.

Пізніше Синєгубов уточнив, що поранення дістала 26-річна жінка. Її шпиталізовано.

Також читайте: Доба на Харківщині: внаслідок ворожих ударів постраждали семеро людей

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Харківська область (751) Харківський район (219)


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И часа не прошло после очередного отбоя тревоги за день!
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03.04.2025 19:43 Відповісти
 
 