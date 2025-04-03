Росіяни атакували дроном Харків: поранено жінку
Сьогодні, 3 квітня, російські війська вдарили дроном по Салтівському району Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок падіння БпЛА, за попередніми даними, є постраждалий. Лікарі надають необхідну допомогу.
Пізніше Синєгубов уточнив, що поранення дістала 26-річна жінка. Її шпиталізовано.
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар03.04.2025 19:43 Відповісти Мені подобається 0
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