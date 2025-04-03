Доба на Харківщині: внаслідок ворожих ударів постраждали семеро людей

Вчора, 2 квітня, окупанти двічі обстріляли Харків та передмістя. Під ворожими ударами опинилися Куп'янський та Богодухівський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері у Харкові російський дрон влучив у сходи підземного пішохідного переходу. Також у Харкові через удари БПЛА пошкоджені низка приватних будинків. Горіла трава на злітній смузі на площі 2 га.

У Дергачах через російський удар пошкоджений приватний будинок. Постраждав 57-річний чоловік.

У селі Андріївка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджені автомобіль ВАЗ, дев'ять приватних будинків, будинок культури. Постраждав 59-річний чоловік.

Вчора о 16:11 у Харкові дрон влучив у житловий 16-поверховий будинок на рівні 8-го поверху. Пошкоджені шість автомобілів, стіна, фасади та скління трьох будинків. Постраждали п'ятеро людей, у тому числі 10-річна дитина.

У селі Садовод Куп'янського району через обстріл пошкоджені скління будинку, гараж та господарча споруда.

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