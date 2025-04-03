Сьогодні я обговорюватиму з членами НАТО посилення тиску на РФ, оборонні потреби та гарантії безпеки, - Сибіга
Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про що говоритиме з партнерами на зустрічі глав МЗС країн НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Так під час спільного преспідходу з Генсеком НАТО Марком Рютте міністр сказав: "Сьогодні я обговорюватиму з членами Альянсу, як чинити тиск на Росію з метою залучення її до реального діалогу. Я також обговорюватиму наші нагальні оборонні потреби і гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування".
Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
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