Сьогодні я обговорюватиму з членами НАТО посилення тиску на РФ, оборонні потреби та гарантії безпеки, - Сибіга

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про що говоритиме з партнерами на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Так під час спільного преспідходу з Генсеком НАТО Марком Рютте міністр сказав: "Сьогодні я обговорюватиму з членами Альянсу, як чинити тиск на Росію з метою залучення її до реального діалогу. Я також обговорюватиму наші нагальні оборонні потреби і гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування".

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Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.