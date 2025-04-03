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Новини Зустріч глав МЗС країн НАТО
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Сьогодні я обговорюватиму з членами НАТО посилення тиску на РФ, оборонні потреби та гарантії безпеки, - Сибіга

Андрій Сибіга

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про що говоритиме з партнерами на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Так під час спільного преспідходу з Генсеком НАТО Марком Рютте міністр сказав: "Сьогодні я обговорюватиму з членами Альянсу, як чинити тиск на Росію з метою залучення її до реального діалогу. Я також обговорюватиму наші нагальні оборонні потреби і гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга розповість союзникам НАТО про погляди на процес досягнення справедливого миру в Україні, - Рютте

Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Автор: 

НАТО (6436) Сибіга Андрій (393)


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Ой, як стало страшно. Мабуть всі члени НАТО будуть стояти "струнко", бо приїхав представник головного мародера країни під час війни? Візьми їм хоч яйця по 17 і парочку бракованих мін, хай подивляться на вашу серйозність.
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03.04.2025 20:04 Відповісти
Що що, а поговорити вони *******.
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03.04.2025 20:06 Відповісти
Так. Попужно натисни на НАТО, щоб НАТО потужно натисла на )(уйла. Обговоренням. Зброі більше давати будуть? Тисни.
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03.04.2025 20:21 Відповісти
Щеневбігла сибіга наш президент!
Сарказм
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03.04.2025 20:29 Відповісти
це повний "зелений 3,143дєц -"обговорення" на протязі більш,як трьох річного геноциду українців і руйнації України...Справ .ніяких
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03.04.2025 20:33 Відповісти
А як провірити?
Чи на слово повіримо?
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03.04.2025 20:40 Відповісти
 
 