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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 3 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс - західний.
- Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному заході Запорізької області, курс - північно-східний (вектор - м.Запоріжжя/район);
- БпЛА на півночі від м.Харкова, курс - західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - північно-західний.
- м.Слов'янськ/м.Краматорськ (Донеччина). У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу.
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Ольга Ольга
показати весь коментар03.04.2025 21:50 Відповісти Мені подобається 3
віктор федорович #394174
показати весь коментар03.04.2025 23:22 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.04.2025 22:01 Відповісти Мені подобається 2
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