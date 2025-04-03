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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 3 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс - західний.
  • Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на південному заході Запорізької області, курс - північно-східний (вектор - м.Запоріжжя/район);
  • БпЛА на півночі від м.Харкова, курс - західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - північно-західний.
  • м.Слов'янськ/м.Краматорськ (Донеччина). У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу.

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Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912) Шахед (974) війна в Україні (3738)


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Коли вже по гнійнику мацкві кожну ніч полетить по 300 дронів?
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03.04.2025 21:50 Відповісти
Син Маска не дозволяє...
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03.04.2025 23:22 Відповісти
Це, мабуть, на додаток до трампових тарифів, такі були домовленості з *******, по телефону??
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03.04.2025 22:01 Відповісти
 
 