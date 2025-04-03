Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 3 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс - західний.

Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному заході Запорізької області, курс - північно-східний (вектор - м.Запоріжжя/район);

БпЛА на півночі від м.Харкова, курс - західний;

БпЛА на сході Харківщини, курс - північно-західний.

м.Слов'янськ/м.Краматорськ (Донеччина). У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу.

Дивіться: Пілот українського літака МіГ-29 знищує два російські ударні дрони "Shahed". ВIДЕО